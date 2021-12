Vil gjøre PC-er mye enklere å fikse: Dells nye modell bruker bare fire skruer

Teknologiprodusenter opplever et gradvis økende press for å gjøre elektronikken mer reparasjonsvennlig og holdbar, både av forbruker- og miljøhensyn. Nå har en av verdens største PC-produsenter tilsynelatende forsøkt å posisjonere seg som en trendsetter.

Dell dro nylig sløret av en ny bærbar PC som skal være ekstremt enkel å fikse. PC-en er døpt Concept Luna, og som navnet antydet dreier det seg om en konsept-PC som ikke er klar for forbrukermarkedet – i alle fall ikke ennå.

Modulær og optimalisert

Concept Luna er i hovedsak en modulær laptop hvor arkitekturen er blitt grundig optimalisert og effektivisert. Dell sier at PC-en har 20 prosent færre komponenter enn en tilsvarende, konvensjonell PC, og hovedkortet er blitt krympet med hele 75 prosent.

Resultatet er rundt 50 prosent lavere karbonfotavtrykk og en PC som er både miljømessig bærekraftig og mye lettere å fikse fra et forbrukerperspektiv, ifølge Dell.

Et av grepene selskapet har gjort er å tenke helt nytt når det gjelder plassering av innmaten. Ved å krympe hovedkortet har det for eksempel blitt mulig å plassere dette nær toppdekselet, noe som eksponerer hovedkortet for den kjøligere luften på utsiden.

I tillegg har hovedkortet blitt skilt fra batteriladerenheten, som selskapet sier gir bedre passiv varmedistribusjon. Disse idéene mener Dell kan gjøre aktiv kjøling, for eksempel via en vifte, overflødig.

Ikke minst er antallet skruer redusert ned til kun fire stykker takket være det modulære designet, som betydelig forenkler tilgangen til komponentene og gjør resirkulering mer tilgjengelig. Ifølge Dell vil det nye designet kutte ned tiden det tar å demontere, fikse og sette sammen PC-en med rundt 1,5 timer.

PC-en har et modulært design og få komponenter, som gjør den enkel å ta fra hverandre og sette sammen. Foto: Dell

Biologiske materialer

Maskinen har også det Dell kaller et avansert dypsyklusbatteri som skal holde i mange år og og gjennom mange komponentutskiftninger.

Dell har også laget kretskort av det biologiske materialet flaxfiber og et vannløselig plaststoff, som blant annet innebærer at det er enklere å skille metallet og komponentene på kortene ved resirkulering.

Concept Luna er det foreløpige resultatet av en visjon som Dell la frem allerede for et års tid siden, hvor selskapet tok til orde for det de kaller sirkularitet innen produktdesign – et annet ord for gjenbruk. Ifølge Dell ble det generert over 53 millioner tonn med elektronisk avfall i 2019, og av dette ble kun 17 prosent gjenvunnet på ordentlig vis.

EU er blant de som har begynt å yte et visst press på selskaper for å legge til rette for mer resirkulering og lengre holdbarhet for elektroniske produkter, gjennom den såkalte «rett til å reparere»-resolusjonen som ble vedtatt nylig.

Andre aktører har gjort noen fremstøt for å komme oppfordringene i møte, deriblant Microsoft, som forpliktet seg til å gjøre produktene sine mer reparasjonsvennlige etter press fra aksjonærer.