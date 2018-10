Mange Android-brukere får ikke brukt Vipps-appen

Vipps opplyser på Facebook nå i formiddag at en del brukere av Vipps-appen for Android ikke får logget seg inn fordi de ikke mottar noen engangskode via SMS.

Årsaken til dette skal være problemer hos en teleoperatør. Hvilken teleoperatør dette gjelder, er ikke oppgitt på Facebook, men kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes hos Vipps forteller til digi.no at det er i mobilnettet til Telenor at det er problemer.

Ifølge Kjærnes skal også andre tjenester skal være berørt. Telenor har bekreftet problemene overfor kunder på Facebook.

Ny app-versjon

Problemene berører Android-brukerne i stor grad fordi det nettopp har kommet en ny versjon av appen, og denne krever at brukere brukerne taster inn mobilnummeret på nytt og deretter en engangskode tilsendt via SMS.

– Vi må bare sitte rolig i båten og vente til dette er løst. Men vi håper at det løser seg så raskt som mulig. Vi vet det er mange som sitter og venter, sier Kjærnes.