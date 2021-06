Mange etterspør lidenskapelige medarbeidere. Slik dyrker du god arbeidslidenskap 

– Det er viktigere for oss at de ansatte er lidenskapelige, engasjerte og villige til å lære nye ting enn at de er de flinkeste i klassen på papiret. Har man en yrkesstolthet, lager man bedre produkter. Vi ønsker at utviklerne og designerne brenner for faget sitt, sier Andreas Beining, daglig leder i appbyrået Beining & Bogen.