Mange norske nettsteder må snart skifte ut HTTPS-sertifikatet

Når Google kommer med Chrome 66 den 17. april, vil tusenvis av nettsteder over hele verden slutte å fungere som i dag. Brukerne vil i stedet bli møtt med en sikkerhetsadvarsel som fraråder dem i å besøke nettstedet, fordi det benytter et ugyldig sikkerhetssertifikat.

Årsaken til dette er at sikkerhetssertifikatet er utsted at Symantec eller en sertifikatutsteder eid av Symantec. På grunn av en rekke feilutstedelser har Google rett og slett mistet tilliten til Symantec som sertifikatutsteder. Denne saken har blitt omtalt en rekke ganger av digi.no.

Bakgrunn: Chrome skal avvise alle eksisterende sertifikater fra Symantec

Blir avvist

Konsekvensen av dette er at Chrome fra og med versjon 66 vil avvise alle Symantec-utstedte sertifikater som er utstedt før den 1. juni 2016. Chrome 70, som kan ventes i oktober, vil avvise alle sertifikater Symantec har utstedt før den 1. desember 2017.

Også sertifikater fra utstedere som Symantec har kjøpt, i alle fall VeriSign, GeoTrust, RapidSSL og Thawte, er trolig berørt.

Mange norske

Bloggeren Arkadiy Tetelman har generert og publisert lister over domener som vil være berørt av dette, dersom de ikke skifter ut sertifikatene innen de nevnte datoene. Dette har han gjort ved å sjekke sertifikatene til de 1 million største nettstedene i verden. Mange av domenene i listene er norske.

Digi.no sortert ut disse og gjengir dem nedenfor. Det er ikke så mange som er berørt av fristen i april. Men enkelte er relativt store aktører. Kun vertsnavn som starter på www er tatt med. Det kan være nettsteder som bare har sertifikat for selve domenenavnet. Disse kommer i så fall i tillegg.

Fra 17. april:

www.123elektronikk.no

www.audnedal.kommune.no

www.autokatalogen.no

www.bademiljo.no

www.bauhaus.no

www.danielsen-skoler.no

www.dplay.no

www.ebok.no

www.eidsivanett.no

www.europcar.no

www.get.no

www.los.no

www.metodistkirken.no

www.minorg.no

www.nille.no

www.nordlandssykehuset.no

www.privatmegleren.no

www.proshop.no

www.skyss.no

www.stavanger.kommune.no

www.sukker.no

www.survey-xact.no

www.teknograd.no

www.telenormobil.no

www.tine.no

www.unox.no

www.virke.no

www.viten.no

Selv om den 17. april fortsatt er et stykke unna, er det liten grunn til å vente med å bytte sertifikatet. For noen kan dette ta litt tid, spesielt dersom de skal ha et sertifikat med ekstra høy grad av verifisering. Det er ikke gjort over natten. Så det kan bli spennende å se om alle er forberedt når Chrome 66 kommer den 17. april.

Fort gjort å glemme

Langt flere vil bli berørt av endringene som kommer i Chrome 70 i oktober. Det er en rekke meget kjente nettsteder blant de 241 som listes nedenfor.

Disse har selvfølgelig fortsatt mye tid på seg til å ordne opp, men som vi har sett mange ganger, er det mange som har glemt å fornye sertifikatet i tide.

Både Google, Microsoft (ikke bare én gang), Apple og Instagram skal være blant dem som har glemt dette.

Så gjør det med en gang, eller legg i alle fall inn en påminnelse i kalenderen.

Fra oktober:

www.177nordland.no

www.3t.no

www.4sound.no

www.ad.no

www.adecco.no

www.adidas.no

www.aeg.no

www.aid.no

www.airngo.no

www.alutec.no

www.alvoen.no

www.amediaressurs.no

www.api.no

www.apotekhjem.no

www.aschehoug.no

www.asko-netthandel.no

www.audi.no

www.autogear.no

www.bad.no

www.banknorwegian.no

www.bergenkino.no

www.bikeshop.no

www.bildeler.no

www.bilradiospes.no

www.blogg.no

www.blogglisten.no

www.blogsoft.no

www.blush.no

www.bmw.no

www.bonprix.no

www.br.no

www.bryggselv.no

www.bsr-tuning.no

www.carma.no

www.cellbes.no

www.chess.no

www.cmore.no

www.concretinterior.no

www.coolstuff.no

www.cubestore.no

www.cvguru.no

www.datatilsynet.no

www.ddv.no

www.designerhome.no

www.di.no

www.digipost.no

www.digipostdata.no

www.digitroll.no

www.discover-norway.no

www.dn.no

www.dnb.no

www.doktormobil.no

www.drommehuset.no

www.easyfact.no

www.electrolux.no

www.elektroimportoren.no

www.elfadistrelec.no

www.elkjop.no

www.euroflorist.no

www.eurosport.no

www.evofitness.no

www.expedia.no

www.fagbokforlaget.no

www.feetfirst.no

www.filmweb.no

www.finn.no

www.firmahjelp.no

www.fixit.no

www.footlocker.no

www.forex.no

www.fpu.no

www.frende.no

www.fretex.no

www.frp.no

www.fruugo.no

www.fss.no

www.gallup-panelet.no

www.gerdmans.no

www.getsky.no

www.gettyimages.no

www.gratiskryssord.no

www.gulvtech.no

www.gyldendal.no

www.gymgrossisten.no

www.hertz.no

www.hertzbilpool.no

www.hifiklubben.no

www.homeaway.no

www.hordaland.no

www.ibooking.no

www.if.no

www.ilaks.no

www.incover.no

www.infotorg.no

www.intrafish.no

www.ippc.no

www.isphuset.no

www.jaktogfriluft.no

www.japanphoto.no

www.jobbnorge.no

www.joomlainorge.no

www.jula.no

www.jusstorget.no

www.kaspersky.no

www.kicks.no

www.kitchenone.no

www.komplett.no

www.komplettapotek.no

www.komplettbedrift.no

www.koppanglandbruk.no

www.lagunetoppen.no

www.lampegiganten.no

www.landkredittbank.no

www.larvik.kommune.no

www.lendo.no

www.lhl.no

www.lokus.no

www.lommebokbutikken.no

www.lyse.no

www.lyst-club.no

www.matoppskrift.no

www.messe.no

www.mestergronn.no

www.miinto.no

www.minadmin.no

www.minbarnehage.no

www.minskole.no

www.minskule.no

www.mobel-land.no

www.momondo.no

www.morgenlevering.no

www.morningstar.no

www.nabolag.no

www.naturfag.no

www.navigaresport.no

www.nets.no

www.nettavisen.no

www.nettbuss.no

www.nettkonto.no

www.nfk.no

www.nifs.no

www.noah.no

www.nods.no

www.nordax.no

www.nordea.no

www.nordealiv.no

www.nordicchoicehotels.no

www.norema.no

www.noso.no

www.nrkbeta.no

www.nsf.no

www.nytelse.no

www.onlinegitar.no

www.onlinelege.no

www.operaen.no

www.osm.no

www.ostfoldfk.no

www.outland.no

www.parkinnhotell.no

www.peppes.no

www.prisguiden.no

www.prisjakt.no

www.prodreg.no

www.proisp.no

www.psykologforeningen.no

www.qwt.no

www.recman.no

www.reisefeber.no

www.revolutionrace.no

www.sanabona.no

www.schneider-electric.no

www.securitas.no

www.select.no

www.sendregning.no

www.shifter.no

www.side2.no

www.side3.no

www.sinful.no

www.sircon.no

www.sjakkfantomet.no

www.skanska.no

www.smartoving.no

www.soleliten.no

www.sor.no

www.specsavers.no

www.sportmann.no

www.spreadshirt.no

www.sprell.no

www.st-elisabeth.no

www.staples.no

www.stavangerfoto.no

www.stayhard.no

www.stereovest.no

www.storebrand.no

www.storm.no

www.strawberry.no

www.studentensbeste.no

www.studentkortet.no

www.stylehouse.no

www.styrkeloft.no

www.sunkost.no

www.swedol.no

www.syng.no

www.telefonterror.no

www.ticket.no

www.tingsmenn.no

www.tonerweb.no

www.torshovbil.no

www.toyota.no

www.toysrus.no

www.tripsta.no

www.trivago.no

www.tronderenerginett.no

www.trondheim-bilkollektiv.no

www.trondheim.no

www.trondheimkino.no

www.truestory.no

www.trumfvisa.no

www.trv.no

www.turvogn.no

www.tv2.no

www.ullern.no

www.ungrus.no

www.uni.no

www.unis.no

www.urverket.no

www.utleiemegleren.no

www.velihavn.no

www.verneombudhms.no

www.vfk.no

www.vianor.no

www.view.no

www.vikenfiber.no

www.volkswagen-nyttekjoretoy.no

www.volkswagen.no

www.vvskomplett.no

www.webcadet.no

www.whitewater.no

www.witre.no

www.yr.no

www.zalando.no

Vi understreker at ingen av listene i denne saken er fullstendige. Noen nettsteder kan ha blitt uteglemt, og mange mindre nettsteder er ikke med i det hele tatt.

Mistet tilliten: Symantec selger hele sertifikatvirksomheten for nær en milliard dollar

Prisguiden.no er en kommersiell partner av Digi.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguiden her »