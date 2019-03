Mange opplever at de mangler kontroll over Windows Update

Windows Update har i en eller annen form fulgt med Windows siden Windows 98. Mange Windows-brukere opplever at dette oppdateringsverktøyet fungerer godt, og de har relativt god forståelse for hvordan det fungerer. Men det finnes betydelige unntak, ikke minst i hjemmene.

Under et seminar som ble arrangert i forbindelse med Network and Distributed System Security Symposium 2019 i San Diego for knapt to uker siden, presenterte forskere ved University College London resultatene av en undersøkelse de har gjort blant 93 britiske brukere av Windows 10 Home Edition angående oppdateringsatferden til dette operativsystemet.

For komplisert

Utgangspunktet for undersøkelsen var apriloppdateringen 2018 (versjon 1803) av Windows 10. Microsoft har gjort endringer i atferden til Windows Update etter dette. Det kan være at deltakerne i undersøkelsen ville ha svart noe annerledes dersom det var en nyere utgave av Windows 10 de skulle uttale seg om.

Selv om en betydelig andel av de spurte mener at oppdateringsprosessen i Windows 10 er enklere å ha med å gjøre enn tilsvarende prosesser i tidligere Windows-utgaver, konkluderer forskerne med at prosessen uansett er for komplisert til at den gjennomsnittlige hjemmebrukeren kan forstå den. Forskerne har lagd flytdiagrammet nedenfor som viser denne prosessen.

Slik fremstiller forskerne Windows Update-prosessen i Windows 10 slik den var i store deler av 2018. Illustrasjon: Jason Morris, Ingolf Becker, Simon Parkin

Aktivitetsperioden

Kritikken mot Windows Update skyldes at mange brukere opplever at de har for lite kontroll over tidspunktene Windows Update setter i gang en automatisk omstart. Dette gjelder spesielt i Home Edition, hvor brukerne gis færre muligheter til å utsette omstarter enn det som gjelder i de mer avanserte utgavene.

I blant annet Windows 10 Home Edition er det oppgitt en aktivitetsperiode hvor slik omstart ikke skal skje. Det er også mulig å endre denne. Men bare 28 prosent av intervjuobjektene var klar over at en slik periode i det hele tatt eksisterer.

Det kom også fram av undersøkelsen at det som er oppgitt som standard aktivitetsperiode, fra klokken 08 til klokken 17, stemmer veldig dårlig overens med perioden som pc-ene faktisk brukes i hjemmene, noe som stort sett er om kvelden. For hele 97 prosent av brukerne var det et misforhold mellom standardinnstillingen for aktivitetsperioden og tidspunktet de faktisk bruker pc-en sin.

Resultatet av dette er at rundt halvparten av de spurte har opplevd overraskende omstart av pc-en.

Utsatt og glemt

Det finnes en mulighet hvor brukerne kan velge et alternativt tidspunkt for omstarten innen de sju neste dagene. Men da vil Windows kunne sette i gang omstarten selv om pc-en er i aktiv bruk.

– Dette er en potensiell kilde til forvirring gitt løfte om at å «vise en påminnelse nå kommer til å gjøre en omstart», skriver forskerne.

– Dersom en bruker er opptatt med andre oppgaver kan datamaskinen, fra brukerens ståsted, se ut til å utføre omstarten uventet, til tross for at det er brukerne som har vært ansvarlige for å velge tidspunktet. Vi mener at ens datamaskin ikke bør starte på nytt mens den er i aktiv bruk.

En del applikasjoner støtter programmeringsgrensesnittet for omstart i Windows, noe som gjør at omstarten ikke fullføres før brukeren har lagret eventuelle endringer og applikasjonene er stengt. Men det er mange applikasjoner som ikke støtter dette, og når omstarten skjer, lukkes disse umiddelbart, helt uavhengig av om brukeren har gjort seg ferdig eller ikke.

Mangler kunnskap

Mange av brukerne har heller ikke noe bevisst forhold til forskjellene på de månedlige oppdateringene og de halvårlige oppdateringene. For eksempel er det slik at mens tiden det tar å starte opp på nytt etter en månedlig oppdatering ofte bare er noen få minutter lenger enn ved en vanlig omstart, kan omstarten etter en av de store, halvårlige funksjonsoppdateringene fort ta en time på en gjennomsnittlig pc.

Selv om Microsoft oppgir til brukeren at funksjonsoppdateringene kan ta litt ekstra tid, mener forskerne at dette ikke forteller nok til at brukerne kan legge nokså nøyaktige planer for hvor lenge pc-en kommer til å være utilgjengelig.

Forskerne mener dessuten at innstillingene for aktive perioder i praksis ikke virker, siden de færreste er klar over dem eller tilpasser dem til eget bruk. Forskerne mener derfor at operativsystemet i stedet må studere brukeraktiviteten, finne ut når pc-en normalt er i bruk og deretter automatisk finne egne tidspunkter for omstart.

Microsoft har lovet nye endringer i Windows Update i den store oppdateringen som kommer senere denne våren. Om de vil bidra til at brukerne opplever bedre kontroll, vil vise seg.

