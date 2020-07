Mange sliter med apper og digitale løsninger

For sju år siden kom det på plass et regelverk for universell utforming, men fortsatt er mange digitale løsninger laget på en måte som gjør dem vanskelig å bruke for en god del nordmenn.

– En IKT-løsning som ikke kan brukes av alle, er en dårlig løsning både for brukerne og samfunnet. I dagens koronasituasjon er det viktigere enn noen gang at teknologien faktisk inkluderer alle, sier direktør Malin Rygg i Tilsynet for universell utforming i Digitaliseringsdirektoratet.

I en rapport fra tilsynet går det fram at sju av ti nordmenn med funksjonsnedsettelser har problemer med digitale løsninger.

Den omdiskuterte smittestopp-appen er et nylig eksempel på en digital løsning som ble laget uten universell utforming. Blinde og svaksynte var en gruppe som derfor ikke hadde mulighet for å ta i bruk appen.

Rammer mange

Det er ikke bare personer med varige funksjonsnedsettelser som kan møte på hindringer, men også de som har midlertidige funksjonstap, påpeker Rygg.

Senebetennelse eller musearm kan være nok til at man kan vansker med å scrolle på telefonen eller laptopen. Og svært mange vil oppleve både å se og høre dårligere når de blir eldre, mens andre kan oppleve å skjelve på hendene eller ha problemer med å treffe riktig på tastatur på små mobilskjermer.

– Det mange ikke tenker på er at universelt utformede løsninger som regel er bedre for alle, også funksjonsfriske brukere, sier Rygg.

– Bedre og enklere for alle

Fjernkontrollen og enhåndskran er kjente eksempler på noe som opprinnelig var ment som hjelpemiddel for mennesker med spesielle behov, men som endte som alminnelig bruksgjenstander som gjør hverdagen bedre og enklere for alle.

– En nettside med god kontrast er enklere å lese også for deg med godt syn, særlig dersom du sitter ute på en solrik dag. En tekstet videosnutt er nødvendig for de med nedsatt hørsel, men er også nyttig dersom du sitter på bussen og ikke vil ha på lyd, sier Rygg.

– Og krav om fysisk oppmøte hos fastlegen for å få tilgang til en timebestillingsløsning, er veldig upraktisk enten du sitter i rullestol eller i tidsklemma, sier hun.