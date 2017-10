Mange utviklere opplever så stort press på jobb at de kutter ut kritiske ledd i prosessen

40 prosent av alle utviklere dropper å teste programvaren de utvikler. Det kommer frem i en ny undersøkelse som er utført i USA. 750 amerikanske utviklere har deltatt. Det skriver Adtmag.

Spørreundersøkelsen er utført av analyseselskapet Testplant.

– Når flere og flere ledere omfavner den digitale transformasjonen, puttes IT-avdelinger under et enormt press for å skape gode tjenester og programmer i et forrykende tempo, sier John Bates i Testplant i en pressemelding.

Større tidspress

Bates har doktorgrad i datavitenskap ved Cambridge-universitetet i England, og har ledet en rekke store utviklingsprosjekter i store internasjonale selskaper.

Grunnen til at mange unnlater å teste koden de skriver før den kastes ut i produksjon skyldes at stadig flere opplever et større tidspress på arbeidsplassen.

De amerikanske utviklerne forklarer at det forventes at de skal designe, utvikle og teste applikasjonene de skaper innenfor tidsrammer som er helt bak mål.

– Undersøkelsene våre viser bare rundt fire prosent av programvaren som ikke blir testet skikkelig, er i bruk etter en måned, fortsetter Bates i Testplant.

Bedre nytteverdi

Åtte av ti utviklere mener at produktene de er med på å skape ville hatt større nytteverdi om de fikk lov til å ta seg bedre tid med selve utviklingsprosessen.

John Bates er administrerende direktør i Testplant. Han advarer mot at mange utviklere nå ikke tester produktene de utvikler på grunn av stort arbeidspress. Foto: Testplant

Presset kommer både fra forbrukerne og foretakene utviklerne er ansatt i. Ifølge Testplant skyldes det at forventingene til både produksjon og kvalitet har steget til skyhøye nivåer de siste årene.

Anslag fra norsk arbeidsmiljøforskning tyder på at omtrent ti prosent av dem som er i jobb, plages av stress i den grad at det kan påvirke fysisk og psykisk helse, skriver Norsk psykologforening.

Mye press er negativt

Selv om mange vil kjenne seg igjen at stress kan fungere som en motor for bedre læring, er ikke for mye tidspress bra.

– Det er først når tilstanden varer over lang tid og du føler at du mangler ressurser for å mestre situasjonen og kravene, at stresset blir negativt.

– Hvis du i tillegg opplever uforutsigbarhet og mindre kontroll i arbeidssituasjonen, har du en god oppskrift for en negativ stressreaksjon, skriver psykolog Tove Helene Edvardsen på foreningens nettsider.

Psykologen skriver videre at negativt stress kan ramme både livskvalitet og hvordan vi fungerer i dagliglivet ellers.

Utbrenthet og depresjon

Langvarig negativt stress er forbundet med økt risiko for både utbrenthet og depresjon.

Sentrale risikofaktorer er knyttet til dårlig organisering på arbeidsplassen, hvor arbeidstager møter uklare eller urealistiske forventninger, mangler ressurser eller ikke opplever å få støtte eller oppmuntring fra kolleger og sjefer.

Tove Helene Edvardsen er psykolog. Hun mener at litt stress kan være bra for oss, men når det blir for mye kan det føre både til depresjon og utbrenthet. Foto: Youtube Bilde: NPF

For å unngå negative reaksjoner, bør man gjøre noen tiltak.

– Det kan for eksempel dreie seg om å finne bedre eller mer hensiktsmessige arbeidsformer, planlegge, prioritere tidsbruk og oppgaver strengere, sette grenser og skjerme arbeidstid uten avbrytelser, skriver Edvardsen.