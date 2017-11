Programmeringsspråket Perl kommer klart dårlig ut i en undersøkelse utviklernettstedet Stack Overflow har gjort, basert på profilene som mange av brukerne har opprettet på nettstedet.

I profilen kan brukerne blant annet hvilke teknologier de gjerne vil jobbe med, og hvilke de ikke vil jobbe med.

Det er ingen programmeringsspråk som flere oppgir at de ikke vil jobbe med, enn Perl. Dette språket har et klart, negativt forsprang til Delphi og VBA (Visual Basic for Applications). På fjerde plass ligger PHP, foran Objective-C, Coffeescript og Ruby, som igjen har et klart forsprang til de neste språkene på listen, C# og Java.

Positive til nyere språk

De minst mislikte språkene er R, Kotlin, Typescript, Rust og Bash. Bortsett fra Bash, er dette relativt nye språk som i alle fall vokser raskt dersom man bruker Stack Overflow-aktiviteten som en målestokk.

Resultatene er ikke helt identiske med de fra en spørreundersøkelse som Stack Overflow offentliggjorde i mars i år. Det ble Visual Basic 6, VBA og CoffeeScript oppgitt som de mest fryktede språkene, mens Rust, Smalltalk og TypeScript var det best likte språkene.

De mest mislikte programmeringsspråkene blant Stack Overflow-brukerne. Bilde: Stack Overflow

Internet Explorer

I den nye undersøkelsen har Stack Overflow sett på de mest mislikte teknologiene generelt, i form av mislikte tagger.

Internet Explorer er den mest forhatte teknologien av alle, foran Visual Basic, Cobol, Flash og ASP Classic.

Noen av de minst mislikte teknologitaggene er veldig spesifikke og oppgis kanskje ikke så ofte, slik som Python-3.x og CSS3. De fleste velger nok i de fleste tilfeller henholdsvis Python eller CSS i stedet.

Men det er svært få som misliker mer omfattende tagger som Machine-learning, Git, JSON, Docker og Amazon-web-services.

Rivalisering

Stack Overflow har også sett nærmere på rivaliseringen mellom ulike produkter, ved å se på sannsynligheten for at en som liker en gitt teknologi, samtidig misliker en annen.

Undersøkelsen viser at det er ingen sted at skillet er skarpere enn mellom Linux og Windows, det vil si Linux-tilhengere som misliker Windows. Det motsatte er ikke blant de 25 tydelige skillene. I det hele tatt er det ikke noen spesielt operativsystem Windows-tilhengere generelt misliker spesielt mye. Men heller ikke OS X-tilhengerne er spesielt glade i Windows.

Backend-tilhengere misliker frontend mer enn frontend-tilhengerne misliker backend. Mange Git-tilhengerne misliker svn. Dessuten er det mange av dem som liker språket R som misliker språket SAS. Begge brukes til statistisk analyse.

