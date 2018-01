Mange valgte å kjøpe ekstra dyr smartmobil før jul

Antallet smartmobiler som ble solgt globalt i forrige kvartal var bare 1 prosent høyere enn i det samme kvartalet i 2016. Likevel økte omsetningen med 11 prosent. Det opplyser analyseselskapet GfK i en pressemelding.

Dette betyr at gjennomsnittsprisen for de solgte smartmobilene har økt fra 330 til 363 dollar på et år. Dette er ifølge GfK den raskeste prisøkningen som har blitt registrert i dette markedet, 10 prosent.

Vest-Europa

Men dette er globalt, hvor andelen som kjøper toppmodellene nok er betydelig lavere enn i for eksempel Vest-Europa.

I vår region var nemlig gjennomsnittsprisen på smartmobiler hele 508 dollar i forrige kvartal, ifølge GfK. For et år siden var den 420 dollar. Det er en økning på nesten 21 prosent. Samtidig registrerer vi at antallet solgte smartmobiler har gått noe ned i Vest-Europa, Kina og store deler av Asia forøvrig, mens det fortsatt vokser i resten av verden. Det er likevel bare i industrilandene i Asia at det ble brukt mindre penger på smartmobiler i forrige kvartal enn i samme kvartal i 2016.

Smartphone sales

4Q 2016 vs. 4Q 2017 Units sold (in million) Sales value (in billion USD) 4Q16 4Q17 Y/Y %

change 4Q16 4Q17 Y/Y %

change Western Europe 38.3 37.0 -3% 16.1 18.8 17% Central and Eastern Europe 22.6 25.2 7% 5.4 6.9 28% North America 58.7 62.0 6% 27.4 28.5 4% Latin America 33.1 35.0 6% 10.0 11.2 12% Middle East & Africa 42.6 46.2 8% 10.6 10.9 3% China 118.4 114.7 -3% 36.6 43.0 17% Developed Asia 20.3 18.5 -9% 13.9 13.2 -5% Emerging Asia 58.9 58.6 -1% 10.1 11.5 14% GLOBAL 393.9 397.2 1% 130.1 144.0 11% Source: GfK Point of Sales (POS) Measurement data in 75+ markets, monthly data to the end of November 2017, plus weekly data to 31 December 2017. Percentages are rounded.

Arndt Polifke, en forskningsdirektør hos GfK, sier i pressemeldingen at prisveksten er svært høy til å være et såpass modent marked, men at den er drevet fram av etterspørselen etter enheter med større og rammeløse skjermer.

Året totalt

Ser man på hele 2017 samlet, er ikke prisveksten like høy. I denne perioden økte den globale gjennomsnittsprisen fra 310 til 328 dollar. Dette forteller i alle fall at det selges en god del flere dyre smartmobiler i fjerde kvartal enn i resten av året, noe som henger godt sammen med at fjerde kvartal ofte er det første hele kvartalet etter at Apple lanserer nye iPhone-modeller.

Smartphone sales

2016 vs. 2017 Units sold (in million) Sales value (in billion USD) 2016 2017 Y/Y %

change 2016 2017 Y/Y %

change Western Europe 131.0 125.6 -4% 53.5 56.0 5% Central and Eastern Europe 78.0 85.2 9% 16.8 21.2 26% North America 198.2 201.3 2% 82.9 84.0 1% Latin America 105.9 115.8 9% 30.9 36.8 19% Middle East & Africa 168.9 176.5 4% 42.1 41.5 -1% China 448.5 454.4 1% 133.1 152.3 14% Developed Asia 72.9 68.5 -6% 46.1 44.2 -4% Emerging Asia 214.5 232.7 8% 34.5 42.7 24% GLOBAL 1,417.9 1,460.0 3% 439.9 478.7 9% Source: GfK Point of Sales (POS) Measurement data in 75+ markets, monthly data to the end of November 2017, plus weekly data to 31 December 2017. Percentages are rounded.

Apples svært dyre toppmodell, iPhone X, ble riktignok først tilgjengelig på markedet i november i fjor. Men analytikerne hos Canalys mener at Apple likevel solgte hele 29 millioner iPhone X-mobiler i forrige kvartal.

Uten at GfK nevner dette, kan det ikke ubetydelige salget av iPhone X ha bidratt sterkt til å øke gjennomsnittsprisen på smartmobilene som ble solgt i forrige kvartal.

