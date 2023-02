Mens bransjen stadig har behov for nye utviklere, finnes det nesten ingen lærlingplasser for elever som har spesialisert seg på IT-utvikling. Digi skriver i dag om Aslak Finnesand, som går på andre året i informasjonsteknologi på videregående skole og drømmer om en relevant læreplass som IT-utvikler. Det er det vanskelig å finne, noe som overrasker, siden det lenge har vært et skrikende behov for flere utviklere i IT-bransjen.