Politiet omtalte det som svært omfattende, med flere hundre tusen nedlastede filer, skriver Bergens Tidende.

Mannen hadde samme dag kontaktet Vegvesenet og fortalt om et skript han hadde laget for å hente ut opplysninger om personer i vesenets kunderegister.

I februar i år ble han dømt i Bergen tingrett. Han erkjente de faktiske forholdene, men nektet straffskyld. Saken ble anket til Gulating lagmannsrett, som enstemmig har frikjent ham.

Rettens vurdering er at det han gjorde, ikke krevde mer enn alminnelige datakunnskaper, med unntak av skriptet han laget.

Lagmannsretten viser også til det sakkyndige vitnet Gisle Hannemyr. Han sa i retten at fremgangsmåten tiltalte brukte er relativ gjengs – og at dersom dette er ulovlig, blir det et problem for norske utviklere.

Mannens forsvarer, advokat Alexander Gonzalo Sele, mener at terskelen for hva som er datainnbrudd ble lagt for lavt i saken.

– Vi er glade for at lagmannsretten deler den oppfatningen, sier han til avisen.