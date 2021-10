Mannen bak norsk kryptosuksess saksøkes: – Vi slo alle historiske rekorder

Hviterusseren Sergey Ivancheglo mener han står bak teknologien til milliardprosjektet Iota. Det skriver Dagens næringsliv.

Den norske næringslivsavisen skriver at det i lang tid har bygd seg opp en isfront mellom de to kryptogründerene. Iota var på et tidspunkt en av verdens aller største kryptovalutaer.

Tangle

Ivancheglo mener det er han som har utviklet kildekoden og teknologien bak Iota og at Sønstebøs selskap bruker den urettmessig.

– Dette er rett og slett en oppkonstruert sak som ikke har noen rot i virkeligheten, og det tror jeg blir reflektert i rettssystemet veldig klart, sier Sønstebø til DN.

I stedet for å benytte seg av en global blokkjede og dele inn nettverket i brukere og «miners», benytter Iota det som kalles tangle, en DAG (directed acyclic graph).

I dette systemet er brukerne og de som validerer transaksjonene de samme. Brukere som vil foreta en transaksjon, må først godkjenne andre transaksjoner.

Dermed bidrar de til sikkerheten i nettverket, er tanken bak teknologien.

Omsatte for 140 millioner i døgnet

Når transaksjonen får flere og flere godkjenninger, blir den mer akseptert av systemet, heter det i selskapets whitepaper. Da Digi.no snakket med Iota-grunderen i 2017, var han 28 år og hadde nettopp inngått en rekke partnerskap med aktører over hele verden.

Da var Iota verdens åttende største kryptovaluta, med et omsetningsvolum på 140 millioner kroner i døgnet.

– Vi slo alle historiske rekorder med debuten vår, og det var vi selvfølgelig fornøyd med. Vi ligger nå på rundt 1,4 milliarder dollar i markedsverdi, fortalte Sønstebø til Digi.no den gang.

Stupt i verdi

Men siden da har Iota falt i popularitet. I dag omsettes en Iota for rundt 1,2 dollar. Det er ned fra 3,5 dollar i toppåret 2017. Året etter var Sønstebø godt for rundt 300 millioner kroner.

I forrige uke møttes de tidligere partnerne til en muntlig forhandling over videolink i Oslo tingrett.

Ivancheglo har bedt om at Sønstebøs selskap, Iota as, ikke får bruke Iota-programmet.

I tillegg kommer hviterusseren til å kreve den nå 32 år gamle gründeren for en ukjent sum penger om det norske rettssystemet lar saken gå videre.

– Det er ikke konkretisert ennå. Det vil bli det neste steget hvis saken blir tillatt fremmet. Loven gir krav på et rimelig vederlag, sier Ivancheglos advokat Sondre Loftheim Valaker til Dagens næringsliv.