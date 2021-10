Masse Cisco-nyheter utviklet på Lysaker

Kampen for å bli den foretrukne videomøteplattformen er hard. Cisco var selve kongen på haugen og er det på mange måter ennå, men de har måttet se på at Teams, Zoom og Google Meet har spist godt innpå. Ciscos Webex er nummer to i markedet med sin desktop-løsning mens Zoom har klatret opp og blitt den dominerende.

Nå setter Cisco inn sine norske «spesialsoldater» som har utviklet mye av de annonseringene som kommer på Webexone 2021. Nå skal de forsterke grepet om teknologien de skaffet seg da de kjøpte markedsleder Tandberg i 2010. Siden har utviklingsavdelingen på Lysaker vokst og består nå av 560 personer der de aller fleste driver med utvikling av program- og maskinvare. Produktene deres er godt representert på konferansen.

Stolt av Lysaker: Snorre Kjesbu er Ciscos sjef for samhandlingenheter som lages over hele verden, men han kommer fra Tandberg og er spesielt stolt over hva kollegene på Lysaker har konstruert denne gang. Foto: Cisco

– Før pandemien hadde typisk ti prosent av videomøtene en som ringer inn fra en ekstern plattform. Nå er dette rundt 90 prosent. Det betyr at alle møteromsløsninger må kunne ta inn eksterne møtedeltakere, ellers fungerer de ikke. Alle må ha mobiler og andre enheter som fungerer hjemme og overalt ellers, men også alle møterom på jobben må ha slikt utstyr, sier administrerende direktør for samhandlingsenheter i Cisco globalt, Snorre Kjesbu. Hans divisjon omsetter årlig for rundt 17 milliarder kroner.

Holografisk kommunikasjon

En av nyhetene på Webexone 2021 er en helt ny type å ha møter på. Webex Hologram gjør at deltakerne ser hverandre gjennom en ny type 3D-briller som er utviklet sammen med Occulus. For å få det riktige bildet i tre dimensjoner brukes det en såkalt capture device i form av en bøyle med mange kameraer som kan filme fra ulike posisjoner.

Løsningen er ikke bundet til Occulus, men er kompatibel med andre AR-briller som for eksempel Magic Leap og Microsoft HoloLens

Det er ikke bare for å øke tilstedeværelsen dette brukes, men man kan også legge inn AR-informasjon i bildene som tredimensjonale objekter og diskutere dem sammen med de andre i møtet.

– Mye av programvaren og kamerariggen er utviklet i Oslo og dette gjør at man kan samhandle på en helt ny måte som ligger svært nær måten man ville jobbe om man satt i samme rom, sier Kjesbu.

Webex Desk Mini

Tilbake til røttene: Tandberg slo gjennom tidlig på 90-tallet med en skrivebord-videotelefon. Nå skal skrivebordet gjenerobres med en dedikert og portabel møtestasjon proppfull av prosessorkraft og programvare. De norske designerne står ikke tilbake for noen. Foto: Cisco

En annen enhet som er utviklet på Lysaker er nye Webex Desk Mini. Det er en liten bærbar videostasjon som man kan ha på jobben eller hjemme. En skjerm på 15,6 tommer gjør den til en portabel enhet pakket full av prosessorkraft med en Nvidia prosessor som sørger for å fjerne bakgrunnsstøy enten det er støvsugeren, barnegråt eller hunden. Selv er den vifteløs og gir ikke fra seg en lyd annet enn det høyttalerne formidler.

Det kommer også en større versjon med 24 tommers skjerm, men de har også tatt et hint fra andre bransjer og tilbyr enhetene i en lang rekke farger.

Whiteboard

Det lanseres også to digitale whiteboard med integrert videokonferanse. Webex Board Pro kommer i 55 og 75 tommer utførelse. De er også tungt utstyrt med norsk teknologi fra Lysaker.

Kombinert: Whiteboard og videomøte i samme pakke. Foto: Cisco

Aktiv penn: Webex Board Pro har aktive penner, omtrent som noen nettbrett har. Det gir mye mer presis skriving. Foto: Cisco

– Begge har to kameraer. Et som filmer den som skriver og et som filmer møtedeltakerne. De har to aktive penner som skiver mye mer presist enn en finger på en kapasitiv skjerm som disse har, sier Kjesbu.

Samarbeid med B&O

B&O: Bang & Olufsen Cisco 980 kombinerer dansk lyd og design med Ciscos sikkerhet og programvare. Foto: Cisco

En annen annonsering er Ciscos nye hodetelefoner som er utviklet i et samarbeid med B&O. De skal ha lydbildet og støykanselleringen til B&O, men de er også utstyrt med Ciscos programvare for sikkerhet og administrasjon.

Det er kanskje ikke så rart at Ciscos valg falt på Bang & Olufsen siden dette var Kjesbus forrige arbeidsplass, som en del av toppledelsen.

Heia Lysaker

Kjesbu er stolt over hvordan Cisco har klart å vokse etter Tandbergoppkjøpet. Men han er også begeistret for hvordan kjøpet gav opphav til en rekke nye selskaper i Lysaker og Fornebu-regionen hvorav noen er blitt til tøffe konkurrenter av Cisco.