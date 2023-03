Masseoppsigelser i Accenture

Konsulentkjempen Accenture kutter 19.000 jobber, tilsvarende 2,5 prosent av de ansatte.

Det kommer frem av et regnskapsdokument sendt amerikanske myndigheter, melder blant annet Techcrunch og Reuters.

Over halvparten av kuttene skal skje i såkalt ikke-fakturerbare jobber.

Selskapet har økt antall ansatte med 38.000 det siste året som følge av økt etterspørsel. Nå ser vinden ut til å ha snudd, og selskapet kutter for å «balansere ressursene med endringer i etterspørsel». Nedgangen i antall stillinger skal skje over en periode på 18 måneder.

− Det er fortsatt vesentlig økonomisk og geopolitisk usikkerhet i mange markeder verden rundt, noe som har påvirket og trolig fortsatt vil påvirke næringslivet, særlig når det gjelder inflasjon i lønn og usikkerhet i valutakurser. I noen tilfeller har dette bremset tempoet på kundenes forbruk, skriver Accenture i meldingen.

Det kommer ikke frem i hvilke land kuttene skal gjøres.

Venter færre oppdrag

De siste månedene har IT-bransjen vært rammet av masseoppsigelser i en rekke programvareselskap. Konsulenthusene har imidlertid sett ut til å gå fri, og etter hva Digi har sett, har kuttene ikke rammet norske ansatte.

Men med færre oppdrag fra offentlig sektor i et stramt budsjettår, og litt mer forsiktighet i investeringer fra privat sektor, ser også det norske markedet ut til å merke usikre tider.

Starten av 2023 har vist en tydelig nedgang i antall utlyste stillinger også her til lands, et tegn på at også norske selskaper setter på bremsen.

Digi har spurt Accenture Norge hvordan kuttene treffer her, og venter på svar.