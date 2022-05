– Med et smil eller vink, å betale i butikken ble nettopp personlig, skriver Mastercard i en pressemelding.

Betalingsterminaler som bruker biometri som ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykk uten berøring, blir denne uka satt ut i fem kjøpesentre i Brasil. Piloten er en del av et større program som skal rulles ut over hele verden.

Det er stor vilje til å skifte ut pin-koden med fingeravtrykk, mener Mastercard. Men det er store forskjeller mellom verdensdelene, og ikke alle ønsker at betalingen skal bli mer «personlig».

Stort marked

Markedet for kontaktløs biometri-teknologi har vokst under pandemien,og kommer til å være verdt 180 milliarder kroner innen 2026, tror Mastercard. Den kaka vil de ha en bit av.

Mastercard samarbeider med flere biometriteknologiselskaper når de tester konseptet i praksis. Brasilianske Payface er først ut i piloten, men også Aurus og amerikanske PopID, som allerede samarbeider med Visa om et lignende prosjekt i Midtøsten, er med, i tillegg kommer Fujitsu Limited, NEC og Paybyface.

Den første piloten går på lufta denne uka i São Paulo, Brasil, der fem supermarkeder får satt opp betalingsterminaler med Payface-teknologi. Gjennom å registrere seg i appen kan kundene betale i kassa uten å ha med seg verken mobil eller lommebok.

På sikt skal det være mulig å betale med løsningen i de fleste butikker, også kiosken på hjørnet. I en ikke altfor fjern fremtid kan du altså både betale og slippe å vise legitimasjon for å kjøpe øl, ved hjelp av ditt eget fjes.

Mener folk ønsker seg biometri-løsninger

– Ingen grunn til å fomle etter telefonen eller jakte på lommeboka når du har hendene fulle. Neste generasjons betalingsløsning trenger bare et raskt smil eller et vink, reklamerer Mastercard, som mener løsningene skal gjøre handleturen både sikrere og mer lettvint.

Globalt er 74 prosent positivt innstilt til biometri-teknologi, skriver Mastercard og siterer undersøkelser gjort av Idemia, et selskap som selger biometri- og ID-løsninger. 60 prosent av de spurte opplever det som sikrere med biometri enn med en pin-kode, ifølge Mastercard.

Men tilliten til de nye teknologiene er ikke jevnt fordelt. Mens hele 94 prosent av saudiaraberne og 92 prosent av inderne føler seg klare til å bruke fingeravtrykk istedenfor en pin-kode når de betaler i butikken, svarer bare 69 prosent av amerikanerne og 70 prosent av britene det samme.

– Europa er en del av planen i nær fremtid, og vi har hatt oppløftende samtaler med potensielle partnere. Inntil videre fokuserer vi på early-adopter-markeder, inkludert Sør Amerika, Karibia, Midtøsten, Afrika og Øst-Asia, skriver en pressetalsperson i Mastercard på e-post til Digi.no, når vi spør hvorfor ingen av de planlagte pilotene er lagt til Europa.

Personalisering

Mastercard mener teknologien kan øke sikkerheten for butikkeiere, og når man integrerer systemet med butikkenes egne lojalitetsprogrammer, kan teknologien «hjelpe kundene å finne varer de kan være interessert i basert på tidligere kjøp».

Denne koblingen mellom biometri og datafangst for salg vil nok bekymre personvern-tilhengere, selv om Mastercard lover «det høyeste nivået av sikkerhet og personvern for å beskytte forbrukere» og viser til egne dataansvarlighetsprinsipper og lovnader om at forbrukerne har rett til å kontrollere hvordan deres persondata deles.

– I henhold til disse standardene vil den enkelte kundens biometriske data bli konvertert til en digital mal, en slags token bestående av en serie nuller og ettall, og kryptert. Rådataene – det faktiske bildet av ansiktet ditt – forlater aldri din egen mobiltelefon, skriver Mastercard til Digi.no.