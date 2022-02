Hvis du noen gang har tatt med deg en øl eller to til selvbetjeningskassa i butikken har du kanskje savnet det:

En automatisk alders-sjekk via kameraet på kassa, så du slipper å vente med ID-kort i hånda på personalet som er opptatt et helt annet sted i butikken.

Teknologien er kanskje ikke så langt unna kassa på Kiwi. Nå starter utprøvingen hos flere store matbutikk-kjeder i England, det melder BBC.

Estimerer alderen din

Om kunden trykker godkjenn på en forespørsel om automatisk alderssjekk, vil en algoritme trent på databaser med mer enn 125.000 ansikter fra seks til seksti år, estimere alderen med en usikkerhet på halvannet år for de under 20 år, og drøye to år for de over.

Systemet kommer med anti-juks-funksjoner og skal ikke la seg lure av sminke eller løsskjegg, lover Yoti, selskapet som har utviklet teknologien.

Om estimatet er under 25 år, må du vise legitimasjon til en ansatt.

Ikke ansiktsgjenkjenning

– Dette er ikke ansiktsgjenkjenning, understreker Yoti.

Maskinlæringen som ligger til grunn er basert på det selskapet kaller ansiktsanalyse, der de eneste dataene algoritmene trenes på er alder og et bilde. Modellen «vet ikke» engang at det er et ansikt den analyserer, og den husker ingen ansikter, forklarer selskapet.

– Hvis du sender inn litt forskjellige bilder av deg selv til modellen, vil den gi litt ulike estimater. Ting som belysning, kamerakvalitet og ansiktsvinkel endrer utfallet, skriver Yoti på egne nettsider.

Vil du vite hvor gammel algoritmen tror du er, så kan du teste en noe forenklet versjon her.

Datatilsyn følger utviklingen

Den økende bruken av selvbetjente kasser og butikker helt uten betjening, har satt fart på bruken av smart behandling av videoovervåking.

Det har møtt kritikk, blant annet da en supermarkedkjede ville bruke ansiktsgjenkjenning til å bekjempe nasking og vold i butikkene.

Ansiktsgjenkjenning har lenge vært tema for europeiske personvernsforkjempere og datatilsyn.

Det britiske datatilsynet, Information Commissioner's Office, (ICO) har blant annet bedt ansiktsgjenkjenningsselskapet Clearview slette all data om britiske borgere.

Nå følger de også nøye med på utviklingen av aldersgjenkjenning.

Ber om varsomhet ved behandling av biometri

I oktober 2021 kom ICO med en uttalelse om aldersgjenkjenning.

Selv om teknologi som kan verifisere barns alder kan være et veldig viktig bidrag til å sikre barn mot skadelig innhold på nett, og gjøre det enklere å tilpasse innholdet til riktig aldersgruppe, er det personvernsutfordringer å tenke på, mener ICO.

De ber selskapene som utvikler løsningen basere seg på innebygd personvern, og at det skal utvises særlig varsomhet ved behandling av biometriske data fra barn.

Det er liten grunn til bekymring, uttrykker Yoti i et tilsvar til ICO.

– Modellen ble ikke lært opp til å gjenkjenne et ansikt, bare til å kategorisere det ansiktet i en alder, skriver Yoti.

Løsningen skal ikke prøve å matche ansiktet ditt med noen database, det kategoriserer det i en alder, og sletter så bildet, forteller Yoti. Teknologien verken lager eller bruker ansiktsmønstre, biometrien som benyttes i ansiktsgjenkjenning.