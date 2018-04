Måtte trekke iOS-app fordi den hadde «JavaScript» i navnet

Mange er kanskje ikke klar over det, men navnet «JavaScript» er et registrert varemerke som eies av Oracle. Selskapet har i begrenset grad håndhevet dette varemerket, men nå kan det ha skjedd en endring på dette området.

App-utvikleren Zhongmin Steven Guo skriver på Reddit at han via Apple har mottatt en epost hvor en representant for Oracle krever at den aktuelle appen gjøres utilgjengelig.

Lite kjent

Appen, som rett og slett heter «HTML5, CSS, JavaScript, HTML, Snippet Editor», er ifølge Guo et verktøy for å redigere webinnhold og å se resultatet umiddelbart.

Det er ingenting som tyder på at det dreier seg om en veldig populær app som vil bli sterkt savnet. Men det finnes en rekke andre apper som også har «JavaScript» i navnet, både til iOS og Android. Spørsmålet nå er om også disse står i fare for å måtte fjernes eller døpes om.

Appen som Oracle krevde at måtte fjernes fra Apples App Store fordi navnet inneholder uttrykket «JavaScript». Skjermbilde: digi.no

I eposten fra selskapet som representerer Oracle, heter det at uautorisert visning av den immaterielle eiendommen til selskapets klient, sannsynligvis kan føre til at forbrukere som kommer over denne appen vil tro at den enten stammer fra Oracle eller leveres under lisens fra Oracle.

Det kreves ingenting annet enn at appen fjernes, noe Guo nå har gjort.

Ny kampanje?

Om Guo bare er et tilfeldig offer for et advokatfirma som ønsker å fakturere Oracle for noen ekstra timer, eller om dette er starten på en ny og mer aggressiv håndhevelse fra Oracles side, er uklart. The Register har forsøkt å få svar på dette, uten så langt å lykkes.

Varemerket «JavaScript» ble registrert desember 2000, mer enn fem år etter at søknaden ble innlevert av Sun Microsystems. JavaScript ble introdusert i av Netscape i 1995. Les resten av den historien om JavaScript i denne artikkelen.

Oracle overtok rettighetene til JavaScript-navnet da selskapet kjøpte Sun i 2010.

Alternativ til JavaScript»?

I Reddit-tråden, samt i en separat tråd, diskuteres det blant annet hvilket uttrykk som bør brukes i stedet for «JavaScript», for å omgå hele problemet.

Dermed kommer man raskt inn i en diskusjon om forholdet mellom språkspesifikasjonen ECMAScript og det man bruker i blant annet webutvikling.

Da er man nødt til å holde tungen rett i munnen, for det finnes flere implementeringer av ECMAScript, slik som ActionScript og UnityScript. Dette kommer i tillegg til at ECMAScript i opprinnelig, i 1997, ble basert på både Netscapes JavaScript og Microsofts JScript.

I ettertid har det vekslet litt. ECMAScript 5 ble delvis basert på hvordan tidligere utgaver av spesifikasjonen var blitt tatt i bruk i de vanlige nettleserne. I tillegg ble det innført ny funksjonalitet. I de siste årene har ECMAScript-spesifikasjonen blitt oppdatert langt hyppigere, slik at avstanden mellom spesifikasjonen og den virkelige bruken ikke skal bli for stor.

For øvrig er også «ECMAScript» er varemerkebeskyttet.

Eich

Brendan Eich, skaperen av JavaScript, har også kommentert saken. Han forteller på Twitter blant annet at Mozilla fikk lisens fra Sun til å bruke JavaScript-navnet like før Sun ble solgt til Oracle.

Han legger dog til at også Sun kunne opptre ganske hardhendt for å håndheve selskapets varemerker, ikke minst «Java». Blant annet forfulgte selskapets advokater en person som het Javanco til etternavn og eide et nettsted med domenenavnet javanco.com. I dag er domenenavnet til salgs.

At Eich ikke er spesielt glad i Oracle, går fram av den (hittil) siste meldingen i twittertråden, hvor han forteller en vits om hva «ORACLE» er et akronym for.

