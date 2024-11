MDG ber regjeringen trykke på alarmknappen for å hindre sabotasje

– Jeg er svært bekymret over det som ser ut som forsøk på sabotasje på flere kabler i Østersjøen. Nå må regjeringen trykke på den store alarmknappen og sette i gang forebyggende tiltak, sier MDG-leder Arild Hermstad til NTB.

Han viser til internettkablene C-Lion1 mellom Finland og Tyskland, og BCS East-West Interlink mellom Litauen og Sverige, hvor det ble oppdaget skader søndag og natt til mandag.

Spesielt ved sårbar infrastruktur på norsk sokkel etterlyser Hermstad bedre overvåking og strengere sikkerhetstiltak.

– Uavhengig av om det er Russland eller andre aktører som eventuelt står bak sabotasjeforsøk, så må vi øke sikkerhetsnivået. Regjeringen må komme med flere forebyggende tiltak.

Det bekymrer MDG-lederen at kuttingen av fiberkabelen til Svalbard aldri ble oppklart. Han roser regjeringen for at de har stanset å gi nye tillatelser til russiske kapteiner som fører norske skip, men han ber om at de med eksisterende tillatelser sjekkes grundig.

– Vårt mål er ikke å straffe uskyldige russere. Men vi har ikke noe valg når vi får klare advarsler om at Russland er villig til å drive sabotasje samtidig som vi har grunn til å tro at de bruker regimevennlige borgere til ulovlige handlinger. Regjeringen må forsikre norske bedrifter og borgere om at alle som har tilgang til å føre norske fartøy, ikke utgjør en risiko for infrastruktur til havs.