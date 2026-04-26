MDG vil kutte bånd til teknologiselskaper i USA

Regjeringens budsjettpartner MDG mener Iran-krisen viser hvor sårbar Norges oljeavhengighet er. Nå vil de gjøre det billigere for folk å velge miljøvennlig i hverdagen og sier nei til å kutte i drivstoffavgiftene.

– Nå er det folk som Fatimas tur! Hun er mor til tre små barn og har verken råd til dieselbil eller elbil. Det hun trenger, er et rimelig kollektivtilbud som fungerer – ikke billigere diesel til dem som allerede kjører mest, sier MDG-leder Arild Hermstad i en pressemelding.

MDGs landsmøte vedtok lørdag det de mener er kraftige virkemidler for å senke kostnadene ved klimavennlige valg for folk. Blant forslagene er kraftige kutt i kollektivprisene, bedre støtteordninger for solceller og varmepumper og økt støtte til utslippsfrie lastebiler og landbruksmaskiner.

– Når fossil energi blir dyrere, må svaret være å gjøre det billigere å leve grønt – ikke å gjøre det billigere å forurense, slik Senterpartiet og Frp gjør, sier Hermstad, som lørdag ble gjenvalgt som leder for MDG.

Kutte avhengigheten på flere områder

MDG mener at dagens situasjon viser behovet for en ny retning i norsk energipolitikk.

– Fossil energi styrker diktaturer, mens fornybar energi styrker demokratier. Grønn energi er vår beste forsikring mot nye kriser. Ingen går til krig for et solcellepanel. Ingen kan blokkere vinden. Nå må vi bruke Norges rikdom til å bygge fremtidens energisystem, ikke fortidens, sier Hermstad.

Landsmøtet tok også for seg det MDG mener er avhengigheten av digitale løsninger fra USA.

– Trump og kompisene hans i tek-bransjen kan i praksis slå av Norge over natta, om de får lyst til det. Det er en enorm sårbarhet. Dette er folk som åpent forfekter autoritære ideer og som ikke vil nøle med å undergrave folkeretten eller norske interesser dersom det passer Trump, sier partilederen.

Dominert av amerikansk teknologi

Fra talerstolen på MDGs landsmøte fortalte han at 96 prosent av norske bedrifter er avhengige av amerikanske tek-giganter som Microsoft og Google. Også det offentlige Norge er totalt dominert av amerikansk teknologi.

– Dette går ikke lenger, når vi ser på Donald Trumps utenrikspolitikk. Det amerikanske regimet er villige til å bruke grove maktmidler mot oss for å få det som de vil.

Hermstad vil særlig ha det offentlige Norge over på åpne løsninger og mer europeisk teknologi, som ikke kan styres av regimer som det amerikanske. Men han er tydelig på at en digital detox ikke kan skje over natten.

– Det kommer til å ta veldig lang tid å gjøre oss digitalt uavhengige av USA, så det er viktig at vi starter jobben så fort som mulig.