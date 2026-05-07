Telenor har fått mobilkontrakt på 750 millioner med Forsvaret og NSM

Dette betyr at etter 23 år med andre leverandører har Telenor vunnet denne viktige forsvarsavtalen.

I dag er det Telia som har vært leverandør av disse tjenestene. Avtalen med Telia ble midlertidig forlenget etter at Forsvaret forhandlet på overtid om avtalen. Den nye avtalen skal også være mer omfattende enn dagens avtale.

Rammeavtalen har en varighet på fire år med opsjon på forlengelse på inntil tre år. Den omfatter mobil- og fasttelefoni inkludert administrasjonsverktøy, sentralbord og mye annet.

Den maksimale verdien som kan anskaffes under rammeavtalen, inkludert alle opsjoner, utgjør 950 millioner kroner.

Totalt kjøper Forsvaret mobiltjenester til krig og fred for to milliarder kroner.

Sikkerhet

Avtalen stiller svært strenge krav til sikkerhet, robusthet, dekning og kvalitet i en skjerpet geopolitisk situasjon, ifølge en pressemelding fra Forsvarsmateriell.

Tjenestene skal understøtte automatisering og digitalisering av arbeidsprosesser og være teknisk og operativt robuste i beredskap, krise og krig.

– For oss har det vært særdeles viktig med en langsiktig avtale med en solid og innovativ partner. Telenor leverer på alle kriterier og kan vise til en meget god dekning nå og fremover, sier direktør Gro Jære i Forsvarsmateriell i pressemeldingen.

Forsyningssikkerhet

Telenor har kontroll over egen nasjonal infrastruktur og har svært høy nasjonal arealdekning. I tillegg er dekning i kystnære områder, og særlig i nord der Forsvaret opererer, av avgjørende betydning, heter det i pressemeldingen.

– Vi er stolte og ydmyke. Telenors ambisjon er å være hele Norges sikkerhetsnett, og år over år investerer vi tungt for å lykkes med ambisjonen. Forsvarssektoren får nå tilgang til Norges mest omfattende og robuste kommunikasjonsnett, bygget for å fungere også i krevende situasjoner, sier administrerende direktør Birgitte Engebretsen i Telenor Norge.

Bedre mobildekning

Kontrakten omfatter innendørs og utendørs dekningsutbedring, blant annet i områder der utbygging ikke er kommersielt lønnsom eller pålagt etter Ekomforskriften.

Også utbedring av dekning ved uforutsette hendelser som ulykker eller naturfenomener, samt ved større øvelser, er inkludert i avtalen som omfatter Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarshistorisk museum.

I tillegg har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Statens graderte plattformtjenester opsjon på å tiltre avtalen.