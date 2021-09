Med denne kontaktlinsen kan du oppleve AR med øyene lukket

En prototyp av Mojo Lens, en kontaktlinse utstyrt med ikke så rent lite elektronikk, er nær ved å være ferdig, kunngjorde selskapet Mojo Vision i forrige uke. I en ring rundt linsens «pupill» sitter batteri, bevegelsessensorer, brikke for trådløs kommunikasjon, en liten kamerasensorbrikke og en liten SoC («System-on-a-Chip») som kontrollerer det hele.

Midt i synsfeltet er det lagt en bitteliten projektor som skal kunne vise deg data, selv når øyet er lukket, ved å projisere bildet til en sentral del av netthinnen.

Utvidet virkelighet På engelsk «augmented reality», forkortes til AR. Teknologi som kombinerer data fra den virkelige verden med virtuelle data, for eksempel ved bruk av grafikk og lyd. Eksempler er TV-programmer der programlederen er digitalt satt i et miljø vedkommende ikke var i under opptak, informasjon som legges inn i bilder på sportsarrangementer for å illustrere for eksempel bakkerekord eller løperes nasjonalitet. Pokemon GO er et annet eksempel på bruk av AR.

— Vi har nesten fått dette til å fungere. Det er veldig, veldig nært, uttalte Mojo Visions teknologidirektør Mike Wiemer til cnet.com.

Så liten er projektoren i Mojo Lens. Foto: Skjermdump/Mojo Vision

Tidlige prototyper har bestått tester for å sjekke om de er giftige eller farlige på annet vis, og selskapet venter å ha en fullstendig prototyp klar innen utgangen av året.

Batteriet skal etter hvert kunne holde en times tid og skal kunne lades trådløst, omtrent som mange smartklokker kan i dag. Selskapet håper med tiden å få utvidet batterilevetiden til to timer kontinuerlig bruk. I tillegg ser de for seg at linsens elektronikk kun vil brukes i kortere perioder om gangen, slik at batteritiden i praksis vil bli enda en del bedre.

Selskapet sier de valgte kontaktlinser fordi 150 millioner mennesker allerede bruker det. De er lette, små og vil fungere selv med øynene lukket.

Google prøvde seg på smarte kontaktlinser i 2014, men måtte skrinlegge prosjektet, og i 2016 søkte Samsung patent på noe lignende, uten at det ennå har resultert i noe konkret produkt.

Mono Vision utvikler de elektroniske kontaktlinsene sammen med en rekke ulike selskaper, blant annet den japanske kontaktlinseprodusenten Menicon, og har i skrivende stund samlet inn nesten 1,4 milliarder norske kroner til utviklingen.

Mojo Vision har også laget denne videoen, som beskriver noen av mulighetene en slik kontaktlinse vil kunne gi: