Dropbox' nye samarbeidsverktøy går rett i strupen på Google Docs

Det er snart ett og et halvt år siden Dropbox annonserte betaversjonen av Dropbox Paper – en samarbeidstjeneste som gjør det mulig for flere personer å jobbe sammen om de samme dokumentene. Tjenesten har mange likheter med Google Docs.

Nå har Dropbox omsider lansert den endelige versjonen av Paper, skriver selskapet i et blogginnlegg. Samtidig lanseres også en ny og smartere synkroniseringstjeneste, Smart Sync.

På norsk

Dropbox Paper ligner på mange måter på Google Docs, men Dropbox har lagt inn en del funksjoner som gjør at tjenesten er ganske mye mer enn bare en tekstbehandler.

Dropbox sier selv at Dropbox Paper er mer enn et dokument – men «et fleksibelt arbeidsområde som bringer mennesker og idéer sammen». Paper er tilgjengelig på 21 språk, inkludert norsk.

Når du oppretter et nytt dokument i Dropbox Paper får du opp en nesten helt blank side – uten alle de vanlige verktøylinjene og knappene man er vant til. I stedet er det bare å begynne å skrive, og så dukker det opp valg avhengig av hvilken kontekst du er i. Merker du for eksempel tekst, får du valg for blant annet tekstformatering. Når du står i teksten kan du også trykke et plusstegn for å sette inn bilder, filer fra Dropbox, lage tabeller, punktlister og oppgavelister. Du kan også legge inn lydklipp, videoer og annen informasjon.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

«Idémyldring» er en av flere ferdige maler.

Kommenter, lag oppgavelister og tildel oppgaver

Flere brukere kan redigere det samme dokumentet, og i likhet med i Google Docs kan brukere også legge inn kommentarer.

Med Oppgavelister kan du lage lister med gjøremål, som brukerne kan huke av når oppgaven er fullført. Det er mulig å tildele ulike oppgaver til bestemte personer, og man kan også legge inn tidsfrister.

Møtenotater er en annen funksjon. Ved å koble Dropbox Paper til Google-kalenderen vil avtalene dine dukke opp inne i Paper, og du kan enkelt legge inn notater til møtet. Det vil da automatisk opprettes et Paper-dokument med overskrifter for møtedeltakere, agenda, møtereferat, samt liste over oppgaver som må følges opp – og eventuelt hvem som skal følge opp.

Ellers er det støtte for å «tagge» brukere ved å taste inn @ og skrive navnet eller e-postadressen deres, og du kan lenke mellom Paper-dokumenter ved å taste inn et plusstegn og velge det aktuelle dokumentet.

Bedre synkronisering

Smart Sync viser alle filene du har lagret i Dropbox, selv om du ikke har plass til å synkronisere alle over til PC-en. Foto: Dropbox

Paper er ikke den eneste nyheten fra Dropbox denne uken. Den nye Smart Sync-tjenesten (tidligere «project Infinite») skal gi tilgang til alle Dropbox-filene og mappene, selv om du ikke har plass på disken til å synkronisere alt du har i skyen over til PC-en din. Du vil se alle filene – men hvis de ikke ligger lagret lokalt vil de være merket med en sky. Et dobbeltklikk på filen vil synkronisere filen slik at den blir lagret lokalt.

I første omgang er Smart Sync tilgjengelig for Dropbox Business gjennom Dropbox' Early Access-program. Løsningen fungerer både på macOS og Windows.

En annen ny funksjon er Viewer info, som skal gjøre det enklere å samarbeide i team ved at du kan se hvem som for øyeblikket ser på delte filer, eller når en bestemt person sist så på filen. Denne tjenesten er tilgjengelig i Dropbox Business.

Dropbox Paper finnes for øvrig også som iOS- og Android-apper, i tillegg til at du finner tjenesten på paper.dropbox.com.