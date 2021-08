Med Galaxy Z Flip 3 vil Samsung gjøre brettbare telefoner vanlige

Samsung lanserte i dag to nye brettbare telefoner, av disse to er en av dem produktivitetsfokusert, og en rettet mot trendsetterne og de motebevisste. Z Flip 3 er sistnevnte.

Z Flip er telefonen Samsung vil selge til deg som vil at telefonen skal ta mindre plass i veska eller lomma. Utbrettet har den en 6,7 tommer stor skjerm, sammenbrettet holder den en lav profil på 72,2 x 86,4 x 17,1 mm.

Fjorårets modell fikk kritikk for at den lille skjermen foran var for liten, så man ikke kunne lese meldinger eller gjøre noe fornuftig med den. Det har Samsung gjort noe med, og de har økt skjermstørrelsen på frontskjermen fra 1,1 til 1,9 tommer. Frontskjermen er fortsatt ikke like stor som Z Flips konkurrent fra Motorola, men den er nå stor nok til å være nyttigere enn fjorårets modell. Oppløsning på hovedskjermen er på 2640 x 1080 piksler, med en oppdateringsfrekvens på 120 hertz.

Ikke et kameramonster

Skjermen på Z Flip 3 når telefonen er sammenbrettet er betydelig større enn fjorårets modell Foto: Samsung

En liten, brettbar telefon må inngå noen kompromisser. Når det gjelder Z Flip 3, er kameraet en av disse tingene. Frontkameraet er av samme standard som Samsung har på andre telefoner og stikker ut av et hull i skjermen. På baksiden av telefonen, eller forsiden når telefonen er brettet sammen, er det to sensorer: en vidvinkel og et vanlig hovedkamera. Begge har oppløsning på 12 megapiksler, men hovedkameraet har lavere blendertall, doble piksler og bildestabilisering, som vil gjøre at kameraet er mer lyssensitivt, stabilt og fokuserer raskere enn vidvinkelkameraet. Det lave blendertallet vil også gjøre at fokusområdet er smalere, og du vil få en mer tåkete bakgrunn på bilder.

Ved hjelp av den 1,9 tommer lille skjermen kan du bruke hovedkameraene for å ta selfier. Foto: Samsung

Holdbarhet

Samsung sier de har jobbet mye med at enheten skal tåle mye. De sier at de gjennom brukerundersøkelser har erfart at det er viktig for brukere av brettbare telefoner at holdbarheten er god og at de tåler litt.

Samsung sier i sin gjennomgang av Z Flip 3 at den har et nytt skjermbelegg som er 80 prosent mer beskyttende enn forrige modell og at telefonen er bygget i ny, solid aluminiumskompositt som skal være særdeles slitesterk. På toppen av dette er også telefonen vanntett med en ipx8-sertifisering, som betyr at den tåler å ligge under 1,5 vann i en halvtime, men den er ikke støvtett.

Z Flip, forrige generasjon av Z Flip 3, hadde en god del problemer med at skjermen sprakk etter seks måneder. Samsung sier til Digi.no at det er gjort forbedringer i skjermstrukturen samt et nytt og mer bestandig skjermbelegg. Om det løser problemet, vil man nok ikke se før etter at telefonen har vært testet en stund.

Disse fargene blir tilgjengelige i butikk. Foto: Samsung

Rettet mot trendsetteren

Selv om innmaten av telefonen består av Snapdragon 888, toppmodellen til Qualcomm, er ikke telefonen designet slik en god del toppmodeller er designet. Samsung har laget en pen og stilren telefon med fargevalg som gir et friskt pust inn i utvalget av toppmodeller. Telefonen selges i en kremfarge, pastell lilla, mørkegrønn og matt svart farge i butikker, mens selskapet også har laget en pastell rosa, grå og hvit modell som kun selges gjennom Samsungs egne nettsider. I tillegg kommer en rekke tilbehør i spreke farger og design. Samsung sier at de ønsker å gjøre brettbare telefoner allemannseie, og med et godt utvalg farger og deksler vil nok dette ikke bare treffe de som er tidlig ute med ny teknologi, men også de som ser etter en telefon i et unikt og stilrent design.

Telefonen kommer i salg i Norge 27. august og selges i to ulike versjoner. Én med 128 GB lagring og veiledende pris på 11.490 kroner, den andre med 256 GB lagring og veiledende pris på 11.990 kroner.