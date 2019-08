Med nye AI-brikker kan stemmen din vekke maskiner fra dvalen

Med sine 1,4x1,7 mm er Syntiants lille AI-brikke kanskje ikke blant verdens minste brikker. Men den lille amerikansk-utviklede brikken kan noe som de færreste andre brikker kan: Den kan kjøre på et lite batteri, og trenger ikke å være koblet opp mot en sky-­løsning for å kjøre de massive parallelle beregningene som kreves av et neuralt dyp læring-nettverk.