Dobler båndbredden med PCI Express 5.0

Allerede før PCI Express (PCIe) 4.0 har rukket å bli særlig utbredt, er spesifikasjonen for femte generasjonen av dette 16 år gamle dataoverføringsgrensesnittet for PC-er og servere nå publisert av PCI-SIG.

Den eneste virkelig store nyheten denne gangen er at overføringskapasiteten per bane er doblet, sammenlignet med 4.0-versjonen.

32 GT/s

Kapasiteten til PCI Express avhenger av antallet banen sporet har. Dette varer mellom 1 og 16. Når kapasiteten nå økes fra 16 til 32 gigatransfers per sekund (GT/s), innebærer det at 4 gigabyte med data kan flyttes i hver retning per bane som PCIe-sporet støtter.

Et spor med 16 baner (x16) vil dermed ha en total (dupleks) kapasitet på 128 gigabyte per sekund med PCIe 5.0. Dette er kapasitet som for eksempel framtidige grafikkort og nettverkskort vil kunne utnytte.

Overføringskapasiteten har blitt mangedoblet siden den aller første generasjonen av PCI-teknologien kom i 1992. Bilde: PCI-SIG

Som vanlig vil også den nye generasjonen av PCI Express være bakoverkompatibel med alle tidligere generasjoner av standarden.

PCIe 4.0-spesifikasjonen ble utgitt i slutten av oktober 2017. Selv om en rekke maskinvareleverandører allerede er godt i gang med å implementere 5.0-versjonen, kan det fort ta et år eller to før PCIe 5.0 blir mer enn unntaksvis tilgjengelig.

