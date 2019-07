Med slu metode skal 25-åringen ha svindet IT-giganten for 86 milllioner

En tidligere programvareingeniør i Microsoft har klart å lure til seg 86 millioner kroner ved å selge Microsoft-gavekort som han tilegnet seg på ulovlig vis.

Den 25 år gamle ukraineren ble arrestert torsdag, og er siktet for å ha svindlet IT-giganten.

Testkonto

Det skal han ha gjort ved å logge seg inn i nettbutikksystemene med en testkonto, for så å gi seg selv gavekort-kreditt.

Disse gavekortene skal han så ha solgt videre til rabatert pris.

Kontoen var satt opp slik at det ikke skulle være mulig å bestille fysiske produkter, men programvareingeniøren skal allikevel hatt rettigheter til å generere verdifulle gavekort.

Disse kunne brukes til å kjøpe både fysiske produkter og tjenester fra Microsoft.

Kjøpt hus og Tesla

25-åringen begynte i IT-giganten i 2016. Han jobbet der helt til han mistet jobben sommeren 2018. Svindlingen skal han ha startet med i 2017, ifølge selskapet.

På pengene skal ukraineren ha levd godt. Han har blant annet sikret seg et hus i Washington til 14 millioner kroner, og en Tesla til 1,4 millioner.

Som programvareingeniør i Microsoft skal han ha hatt en årlig lønn på rundt én million kroner.

IT-giganten mener derfor at han har levd langt over evne, og aktoratet i Seattle mener de har så sterke beviser mot ham at han blir holdt i varetekt.

Om 25 åringen blir funnet skyldig i anklagene kan han vente seg en straff på opp mot 20 år i fengsel. I tillegg kan han bli nødt til å betale bøter på opp mot 2,2 millioner kroner.