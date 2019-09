Meldingsapp med flere hundre millioner brukere legges ned. Nå skal selskapet satse på kryptovaluta

Meldingsappen Kik fra det kanadiske selskapet Kik Interactive legges ned. Nå skal selskapet satse på sin egen kryptovaluta «Kin».

Dette annonserer administrerende direktør Ted Livingston i Kik Interactive i et bloginnlegg publisert på nettstedet medium tirsdag.

Appen har vært tilgjengelig gratis på iOS og Android, og hadde 300 millioner registrerte brukere i 2016 (siste offentlige tall).

«Dette er en vanskelig avgjørelse. Kik er en av de største appene i USA, og vokser. Over 100 medarbeidere og deres familier påvirkes av dette, folk som har lagt sine hjerter og sjeler i Kik og Kin i mer enn et tiår», skriver Kik-sjefen i blogginlegget.

I rettsstrid med amerikansk tilsyn

Kin har vært gjenstand for en rettsstrid med den amerikanske verdipapirtilsynet SEC (Securities and Exchange Commission). I innlegget skriver Livingston at striden har vært svært tid- og ressurskrevende, og at den har presset selskapet til avgjørelsen om å stenge ned den populære appen for å kunne «fokusere på de tingene som betyr mest».

Selskapet lanserte kryptovalutaen for to år siden, og tjente nesten 100 millioner dollar i sitt innledende tilbud (Initial Coin Offering), som for første gang ble holdt av et mainstream teknologiselskap, skriver Tech Crunch.

I juni saksøkte SEC Kik Interactive, og hevdet at inntjeningen var ulovlig. Søksmålet var en del av en større aksjon mot selskaper SEC mener utsteder verdipapirer ulovlig, noe Kik-sjefen bestrider.

Satser alt på kryptovaluta

Livingston skriver at Kin ikke er tilgjengelig på de fleste børser, er den ikke avhengig av spekulativ etterspørsel.

«I stedet brukes Kin av millioner av mennesker i dusinvis av uavhengige apper, med mer enn to millioner aktive brukere hver måned og 600.000 aktive månedlige aktive brukere, skrev han.

For å få flere til å kjøpe valutaen, vil selskapet nå fokusere på tre ting, skriver Livingston i blogginnlegget: (1) Videreutvikle Kins blokkjede for å støtte et dusin transaksjoner om dagen fra en milliard forbrukere, (2) øke veksten og suksessen for utviklere som bruker Kin i appene sine, og (3) bygge en mobil lommebok som gjør det enklere og mer attraktivt å kjøpe og bruke Kin.

De fleste ansatte må gå

Over 100 ansatte vil miste jobben i forbindelse med nedleggelsen. Kun et team på 19 vil være igjen i selskapet når de nå skal fokusere på konvertere Kin-brukere til kjøpere.

«Endringene vil redusere ressursforbruket vårt med 85 prosent, noe som setter oss i stand til å komme gjennom SEC-rettssaken med de ressursene vi har», skriver han.

Datoen for stenging er foreløpig ikke satt, men vil ifølge selskapet offentliggjøres i løpet av noen dager.