Amazon er en av verdens største nettbutikker, samtidig som selskapet drifter en netthandelplattform for hundretusenvis av andre, ofte konkurrerende, nettbutikker.

Gjennom denne plattformen har Amazon tilgang til store mengder selgerdata om brukerne. Men selv om EU og USAs konkurransemyndigheter siden 2019 har etterforsket Amazon for å misbruke sin dobbeltrolle til å skaffe seg urettmessige fordeler i konkurransen med disse nettbutikkene, har Amazon hevdet at de aldri har brukt noen av selgerdataene fra Amazon-plattformen til å ødelegge for konkurrentene.

Selv under en høring i kongressen i juli 2019 bedyret en av Amazons toppledere under ed at selskapet ikke hadde brukt selgerdata til å utforme egne produkter for å utkonkurrere produkter som andre solgte på Amazon-plattformen eller sørge for at Amazon-produkter kom høyere opp på trefflisten ved nettsøk. Det viste seg å være blank løgn.

Ber om etterforskning

Våren 2020 avslørte nemlig flere medier, med Wall Street Journal i spissen, at ikke bare hadde produktutviklerne i Amazon tilgang til dataene fra andre netthandlere, men de brukte dataene rutinemessig. Ledere ba om data fra spesifikke netthandlere, og bruken av dataene ble diskutert åpenlyst i møter, kom det fram av interne dokumenter og intervjuer med tidligere ansatte.

Avisen nevner blant annet hvordan Amazon gikk fram da de ville konkurrere med produsenten av en bagasjeromorganisator for biler, som solgte produktet på Amazon-plattformen. Amazon-ansatte fikk tilgang til data om selgerens totalsalg, hva selgeren betalte Amazon for markedsføring og frakt og hvor mye Amazon fikk i plattformprovisjon for hver solgte bagasjeromorganisator. Deretter lanserte Amazon sitt eget, tilsvarende produkt.

Nå har kongressens rettskomité skrevet et brev til det amerikanske justisdepartementet, hvor de ber om at det startes en etterforsking for å avklare om det at Amazon løy kongresspolitikerne opp i ansiktet under høringene i 2019, må betegnes som ulovlig påvirkning eller hindring av kongressens arbeid, skriver Ars Technica.

– Visste at de løy

Komiteen argumenterer med at Amazon ikke bare visste at det de sa under kongresshøringen var usant, men at selskapet avviste eller bare ignorerte en rekke forsøk fra kongressen på å få Amazon til å korrigere den usanne forklaringen eller tilbakevise påstandene om datasnoking. Kongresskomiteen skriver også i brevet til justisdepartementet at Amazon forsøkte å dekke over løgnene sine med stadig skiftende forklaringer om selskapets «beskyttelsespolitikk rundt selgerdataene».

Amazon har benektet at de har misbrukt data og har sagt at reportasjene om dette har vært unøyaktige og fulle av grove misforståelser og spekulasjoner.

Kongresskomiteen kom allerede sommeren 2020 med en rapport om monopolmakten til teknologiselskapene Amazon, Google, Facebook og Apple, der de konkluderte med at Amazon hadde monopolmakt over selgerne på Amazon-plattformen, ettersom en tredel av de 2,3 millioner netthandelsaktørene som bruker Amazon-plattformen, ikke selger varene sine andre steder enn der.

Det har ennå ikke falt noen avgjørelser rundt driften til Amazon og de andre teknologigigantene som følge av etterforskningene i EU og USA.