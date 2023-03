Mener brukerfeil er årsaken til epost-kaos

Direktør Torbjørg Vanvik ved Helseplattformen mener det er brukerfeil som er årsaken til at over 16.000 elektroniske brev fra St. Olavs hospital aldri kom fram.

Onsdag kveld ble det avholdt et ekstraordinært styremøte for å orientere om den omfattende feilen som har ført til at 16.438 elektroniske brev fra St. Olavs hospital aldri kom fram. Rundt halvparten av disse er innkallinger til timer.

Feilen ble oppdaget forrige uke da prøvesvar som skulle ha kommet ikke gjorde det, opplyste administrerende direktør ved Helseplattformen, Torbjørg Vanvik, under møtet, skriver NRK.

Lett å velge feil brevmal

Ifølge Vanvik skjedde feilen fordi det er lett for brukeren å velge feil brevmal. Hva som er riktig skal ha blitt informert om gjennom opplæring og brukerveiledninger.

– Det må legges inn mer trykk på opplæringen når det kommer til kommunikasjon, sier hun.

Vanvik sier også at noe av årsaken til feilen er at ansatte ved St. Olavs tar med seg arbeidsflyt fra det gamle systemet inn i det nye.

Leverandøren Epic skal komme med en oppdatering som gjør at det ikke vil være mulig å gjøre samme feil igjen. Det skal testes neste uke, ifølge NRK.

Før møtet sa foretakstillitsvalgt Vivi Bakkeheim på vegne av overlegene på St. Olavs at Helseplattformen selv må ta ansvaret for alle problemene som har oppstått etter innføringen av det nye journalsystemet og ikke skylde på brukerfeil.

– Det er noe fullstendig galt med løsningen, når den ikke klarer å fange opp at brev ikke når fram, sa hun da.