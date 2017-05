Mener priskrigen i nettskyen har blitt flyttet over til lagring

Etter flere år med stadige priskutt på virtuelle maskiner i nettskyen til de største aktørene, har disse prisene bare falt med i gjennomsnitt 5 prosent de siste tolv månedene. Dette skriver 451 Research i en pressemelding.

Nytt område

Det betyr ikke at priskrigen i nettskyen er over. I stedet har den muligens flyttet seg til et annet område. For i den samme perioden, og spesielt siden tredje kvartal i fjor, har prisene på nettskybasert lagring gått ned med 14 prosent, ifølge 451 Research.

– De store nettskyleverandørene ser ut til å spille et agressivt «tit-for-tat»-spill hvor de kutter prisene på objektlagring for å unngå å peke seg ut som dyre, sier Jean Atelsek, en analytiker hos 451 Research, i pressemeldingen.

– Dette er første gang det har vært en priskrig utenom compute-området. og det reflekterer at objektlagring er på vei til å bli mainstream. Selv om priskutt er gode nyheter for nettskykundene, møter de nå et nytt kompleksitetsnivå når de skal sammenligne leverandørene, sier Atelsek.

Høye marginer

Selv om prisene på virtuelle maskiner i nettskyen ikke lenger faller så raskt, så mener 451 Research at prisene på både dette og objektlagring vil fortsette å falle. Analyseselskapet har tidligere avdekket at marginene på leie av virtuelle maskiner i nettskyen til de store aktørene, er på minst 30 prosent.

Det ventes også at andre nettskytjenester, og da særlig relasjonsdatabaser, vil være utsatt for det samme prispresset i løpet av de neste 18 månedene.

