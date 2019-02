Mens alles øyne er på 5G, lurer Trump på hvorfor USA ikke har begynt å bygge ut 6G-nettet

Mens store deler av verdens teknologiøyne er rettet mot 5G i disse dager, har verdens mektigste mann allerede begynt å forberede seg på å rulle 6G–teknologi i det amerikanske telenettet. Det skriver Techcrunch.

– Jeg ønsker at 5G – og til og med 6G – teknologien rulles ut i USA så fort som mulig. Teknologien er mye raskere, kraftfull og smartere en dagens standard. Amerikanske selskaper må ta i et tak, eller se at de faller stadig lengre etter.

Ikke peiling

– Det er ingen grunn til at vi skal henge etter på denne teknologiutviklingen, skriver Trump på Twitter.

Det er åpenbart at Trump ikke har peiling på hva han snakker om.

Ifølge Rajeev Suri i Nokia er det nemlig USA som sitter i førersetet når det kommer til 5G–utbygging, med Sør–Korea, Kina og Japan etter.

Kineserne vil starte arbeidet i 2020

Trump har nok heller ikke fått med seg at 6G bare er et vagt konsept. Kineserne annonserte i fjor høst at de forberedte seg på å starte på utviklingen av 6G–teknologi – arbeidet skal etter planen starte i 2020.

Med teoretiske hastigheter opp mot en terabit per sekund ser kinesiske myndigheter for seg at teknologien kan begynnes å rulles i 2030. At arbeidet med teknologien kan starte om bare to år viser at kineserne har ambisjoner om å være ledende i dette kappløpet.

Det er kanskje her Trump mener at amerikanske selskaper må få fart på innovasjonskraften, men det er uklart basert på Twitter–meldingen.

Ice-sjef Eivind Helgaker på den norske paviljongen under Mobile World Congress i Barcelona denne uken. Foto: Håvard Fossen

Under Mobile World Congress har 5G–teknologi vært årets store tema. En rekke mobiltelefoner med 5G har blitt lansert på MWC 2019, og Huawei, Samsung, HTC, LG, Xiaomi, Lenovo og Qualcomm er alle i gang med 5G–produktlanseringer.

1 000 klare basestasjoner

Tirsdag kunne Ice fortelle at de allerede har tusen 5G–klare basestasjoner på plass i byområder i store deler av landet.

Samtidig pusler Telenor med testnett i Elverum og på Kongsberg.

– Ice bidrar med dette til at Norge går i front med en rask utvikling og utrulling av mobilnett som er klar for 5G, noe som også bidrar til å sikre den helt nødvendige konkurransen i markedet.

– Ice bygger nå et helt nytt mobilnett som er forberedt for 5G, sammen med Nokia, en av verdens ledende leverandører av mobilteknologi, sier konsernsjef Eivind Helgaker i Ice til NTB.

Foreløpig er det Stor–Oslo, Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg, Skien, Porsgrunn, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim som er klargjort for 5G.

Mobilnettet til Ice er basert på finske Nokias radioteknologi AirScale.

– 5G kommer ikke snart – det er her allerede. Med utplasseringen av Nokias 5G–klare radio– og skybasert kjernenetteknologi, så gjør Ice et stort skritt mot 5G. Sammen er vi klare til å frigjøre den kraften 5G representerer, sier Pekka Sundström, kundeansvarlig for Norden & Baltikum i Nokia til NTB.