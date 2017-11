Mens Intel inngår samarbeid med gammel rival, kan Qualcomm bli kjøpt

I går kom det to over gjennomsnittet overraskende nyheter fra bransjen for databrikker. Den ene handler om det som skal være det første samarbeidet mellom prosessorrivalene AMD og Intel siden 1980-tallet, den andre om et mulig oppkjøp av en av de systemer leverandørene av prosessorbrikker til blant annet smartmobiler.

Samarbeidet mellom AMD og Intel går ut på at AMD skal levere en delvis skreddersydd Radeon grafikkbrikke med dedikert andregenerasjons High Bandwidth Memory (HBM2), som skal integreres i en ny og svært kompakt prosessorbrikke som Intel skal lansere i begynnelsen av 2018. CPU-delen av prosessoren skal være hentet fra Intels Core H-serie.

Tynnere og raskere

Hensikten med den nye prosessoren er å kunne lage ende tynnere, bærbare pc-er, kanskje helt ned mot 11 millimeter. Ifølge Intel er gjennomsnittstykkelsen på bærbare entusiastmaskiner med Intel Core H-prosessorer 26 millimeter.

Den kombinerte løsningen skal være utstyrt med et rammeverk for delt strømforsyning. Dette, kombinert med det energieffektive og kompakte HBM2-minnet, gjør at den kommende prosessoren skal være mer energieffektiv enn tradisjonell design med diskret grafikkprosessor og dedikert grafikkminne.

Den nye brikken tar betydelig mindre plass enn et tradisjonelt design med diskret grafikkprosessor og grafikkminne. Bilde: Intel Corporation

Blant annet vil det være mulig å justere effektfordelingen internt i brikken i sanntid, basert på hvilke komponenter som det er størst behov for.

Nvidia

Samarbeidet mellom AMD og Intel anses som et felles trekk for å utfordre Nvidia, som har en dominerende posisjon i blant annet grafikkprosessormarkedet.

– Strategisk er Intel mer komfortable med å konkurrere mot AMD enn Nvidia. De føler at de vet hva de skal gjøre for å konkurrere, så de kan ta seg råd til å samarbeide til en viss grad, sier analytikeren Patrick Moorhead hos Moor Insights & Strategy, til Wall Street Journal.

Qualcomm + Broadcom?

Den andre oppsiktsvekkende nyheten fra databrikkeindustrien i går var at Broadcom har bekreftet at selskapet ønsker å kjøpe Qualcomm for 130 milliarder dollar. Dette tilsvarer 70 dollar per aksje, hvorav 10 dollar tilbys som Broadcom-aksjer.

Kursen på Qualcomm-aksjene har de siste dagene ligget på rundt 55 dollar per stykk, men spratt opp til nærmere 65 dollar etter at tilbudet fra Broadcom ble kjent i går.

Qualcomm har en sterk posisjon i applikasjonsprosessormarkedet for mobile enheter. Broadcom leverer også produkter til smartmobiler, men først og fremst radioteknologi. Selskapet tilbyr produkter i særlig grad til nettverksløsninger, både med og uten kabel, samt til profesjonelle lagringsløsninger og til industrisystemer.

Siden kunngjøringen fra Broadcom bare utgjør et forslag, er det foreløpig høyst uklart om oppkjøpet kommer til å bli gjennomført. Spørsmålet er om budet er høyt nok.

Daniel Ives, en analytiker hos GBH Insight, sier til Reuters at enkelte investorer nok hadde håpet på 75 til 80 dollar per aksje.

– Nå vil det være et pokerspill med høy innsats for begge sider, sier Ives.

