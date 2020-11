Mercell kjøper to Visma-selskaper for to milliarder kroner

I en børsmelding skriver Mercell at transaksjonen er ventet å bli gjennomført i fjerde kvartal 2020. Transaksjonen vil bli finansiert via utstedelse av aksjer for 1,3 milliarder norske kroner, samt en fulltegnet obligasjonslån på 1,1 millioner svenske kroner. Kjøpet gjøres opp i kontanter.

– Oppkjøpet vil forme en av de ledende leverandørene av offentlige e-anbudsløsninger i Europa, med årlig gjentagende omsetning på 534 millioner kroner, skriver selskapet.

Administrerende direktør Terje Wibe i Mercell sier i meldingen at kjøpet gir Mercell en sterk posisjon i det svenske markedet og en sterkere plattform for europeisk ekspansjon.

– Vi styrker betydelig vårt tilbud om anbudsprosesser på tvers av grensene, sier han.

Transaksjonen inkluderer de to skybaserte programvaredivisjonene «Opic» og «Tendsign».