Merete Hverven blir konsernsjef i Visma

Visma har i over seks måneder lett etter ny konsernsjef etter at Øystein Moan varslet at han ville fratre for å bli arbeidende styreleder. Moan har ledet virksomheten siden 1997.

Styret har etter en grundig prosess utpekt Merete Hverven til ny konsernsjef, heter det i en kunngjøring sendt ut på lørdag.

– Definitivt store sko å fylle

Hun tar formelt over den 31. mars 2020. Dette blir et nøye planlagt tronskifte og valget av arvtaker vitner om kontinuitet. Hverven er i dag visekonsernsjef og HR-direktør i samme konsern.

Under Moans ledelse i mer enn 22 år har Visma bygget seg opp fra en av svært mange tilbydere av økonomisystemer til å bli den store vinneren. Etter godt over 150 oppkjøp har konsernet blitt en programvarekjempe i europeisk målestokk med over 10 000 ansatte. I år regner de med å omsette for nærmere 16 milliarder kroner,

– Det er med stor ydmykhet jeg har takket ja til å overta som ny konsernsjef i Visma. Det er definitivt store sko å fylle, uttaler Hverven, som legger til at det blir krevende å leve opp til arven som Moan etterlater.

Klar for nye oppkjøp

Den påtroppende konsernsjefen har vært del av Vismas konsernledelse siden 2012. Hun har spilt en sentral rolle i veksten de har opplevd de seneste årene, heter det i meldingen.

Visma som er uoffisiell norgesmester i oppkjøp av IT-bedrifter ser ut til å holde stø kurs. Hverven er klar for å fortsette kjøpefesten.

– Videre suksess for Visma vil kreve en tydelig strategisk retning, ytterligere profesjonalisering av kundereisen og kontinuerlig fokus på å styrke Visma i europeiske markeder gjennom oppkjøp av selskaper som er “født” i skyen og som har et stort potensiale, konstaterer Merete Hverven.

Hun begynte i Visma i 2011. Hverven har en mastergrad i finans fra det sveitsiske prestisjeuniversitetet St. Galen og Norges Handelshøyskole (NHH). I rollen som HR-direktør og senere visekonsernsjef i Visma har hun jobbet blant annet med strategi, oppkjøp og integrasjon, bedriftskultur samt endringsledelse i IT-konsernet.

Overbevist

Øystein Moan forblir arbeidende styreleder. Det neste kvartalet blir det å sørge for en smidig overgang til ny konsernsjef en av de viktigste oppgavene, opplyser han.

– Visma har vært en fantastisk spennende reise for meg siden 1997. Fra den spede begynnelse har det vært helt unikt å jobbe sammen med så mange dyktige medarbeidere for å utvikle det som har blitt det største softwareselskapet i Nord-Europa. For å gjennomføre en videre internasjonal ekspansjon og fortsette veksten, er det helt riktig at jeg nå overlater ansvaret til en ny ledelse. Jeg er overbevist om at Merete Hverven har de kvalifikasjoner og ferdigheter som behøves for å lykkes med oppdraget det neste tiåret, uttaler Moan.