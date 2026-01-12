Meta ber Australia revurdere 16-årsgrense

For en måned siden ble Australia det første landet i verden som forbyr barn under 16 år å bruke sosiale medier som Facebook, Instagram, Snapchat og Tiktok. Selskapene som står bak de ulike plattformene er pålagt å hindre at de som er yngre enn aldersgrensen, får bruke de sosiale mediene. Klarer de ikke det, kan det ende med bøter på opptil 45,5 millioner australske dollar, som tilsvarer drøyt 300 millioner kroner.

Meta opplyser at de i uken fram til 11. desember fjernet 331.000 Instagram-kontoer som tilhørte mindreårige, i tillegg til 173.000 Facebook-kontoer og 40.000 Threads-brukere.

Selv om selskapet erkjenner at de er nødt til å føye seg etter australsk lov, ber de landets myndigheter å revurdere aldersgrensen.

– Vi oppfordrer Australias regjering til å engasjere seg konstruktivt i en dialog med bransjen for å finne en bedre vei videre, heter det inn uttalelse.

I stedet for et generelt forbud foreslår selskapet at man for eksempel kan gi hele bransjen insentiver til å heve standarden for trygge, alderstilpassede nettopplevelser der personvernet ivaretas.