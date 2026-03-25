Meta dømt til å betale 3,6 milliarder kroner i erstatning

Kjennelsen kom etter en sju uker lang rettssak. Meta varsler at de vil anke saken.

Meta ble dømt til å betale 375 millioner dollar i erstatning, som tilsvarer rundt 3,6 milliarder norske kroner.

Meta varsler anke

Juryen ga den amerikanske delstatens påtalemyndighet medhold i at Meta, som eier Instagram, Facebook og Whatsapp, prioriterte profitt framfor sikkerhet. Juryen fastslo at selskapet skjulte det de visste om farene ved seksuell utnyttelse av barn på plattformene sine og konsekvensene for barns psykiske helse.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Observability har endret måten Lyse Lux jobber på

– Med respekt å melde er vi uenige i dommen og vil anke, sa en talsperson for Meta i en uttalelse tirsdag.

– Vi jobber hardt for å holde folk trygge på plattformene våre og er tydelige på utfordringene med å identifisere og fjerne ondsinnede aktører eller skadelig innhold.

Flere søksmål

40 vitner forklarte seg i retten, og blant dem var ansatte som senere ble varslere. I tillegg ble det lagt fram hundrevis av dokumenter, rapporter og eposter i bevisførselen.

Enda en fase av prosessen er lagt til mai, da påtalemyndigheten i delstaten vil legge fram en påstand om at Meta har skapt noe som strider mot den offentlige orden og bør finansiere programmer for å håndtere påståtte skader på barn.

En egen jury i California vurderer i disse dager om Meta og Youtube skal holdes ansvarlige for skader forårsaket på barn på plattformene deres, blant annet ved å gjøre dem avhengighetsskapende.

Den saken regnes som en retningsgivende sak som kan påvirke utfallet av tusenvis av lignende søksmål mot sosiale medier-selskaper over hele USA.