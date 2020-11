Microsoft 365-funksjon lar arbeidsgivere overvåke aktiviteten til de ansatte

En relativt ny funksjonalitet i Microsoft 365 (tidligere Office 365) har fått stor oppmerksomhet på blant annet Twitter den siste uken, selv om det skal ha vært tilgjengelig siden 2019.

Funksjonaliteten kalles for Productivity Score og skal ifølge reklamen gi brukerne av den, oversikt over hvordan virksomheten jobber.

Det er ikke noe i veien med dette så lenge det bare gis en samlet oversikt. Problemet er at funksjonaliteten også åpner for dypdykk i detaljene, noe som betyr at ledere for eksempel kan finne de ansatte som deltar minst i gruppechatsamtaler, sender færrest eposter eller deler færrest dokumenter. I alle fall så lenge standardinnstillingene er beholdt.

Selve Productivity Score-funksjonaliteten skal derimot ikke være aktivert som standard.

Overvåking på arbeidsplassen

Den østerrikske forskeren og personvernaktivisten Wolfie Christl omtaler det hele som et fullt utviklet overvåkningsverktøy for arbeidsplassen.

Esoteric metrics based on analyzing extensive data about employee activities has been mostly the domain of fringe software vendors. Now it's built into MS 365.



A new feature to calculate 'productivity scores' turns Microsoft 365 into an full-fledged workplace surveillance tool: pic.twitter.com/FC3N6KkIR3 — Wolfie Christl (@WolfieChristl) November 24, 2020

Han får støtte fra mange, inkludert David Heinemeier Hansson, oppfinneren av Ruby on Rails, som ikke legger fingrene imellom i sin omtale av funksjonen. Han mener at ordet dystopisk på ingen måte er sterkt nok å beskrive den funksjonaliteten Microsoft nå tilbyr.

Holy fuck. The word dystopian is not nearly strong enough to describe the fresh hellhole Microsoft just opened up. Just as the reputation of a new and better company was being built, they detonate it with the most invasive work-place surveillance scheme yet to hit mainstream. https://t.co/qYjBbTCGuP — DHH (@dhh) November 24, 2020

Bekreftes av Microsoft-video

Microsoft har selv publisert en reklamevideo for Productivity Score, hvor man blant annet kan se at ansatte rangeres etter deres bruk av ulike tjenester. Langt mer presenteres i Twitter-tråden til Christl.

Rangering i Microsoft Productivity Score av enkeltansattes bruk av ulike tjenester i Microsoft 365. Skjermbilde: Microsoft

– Ikke designet for overvåking

I et tidligere blogginnlegg understreker Microsoft at Productivity Score ikke er designet som et verktøy for monitorering av ansattes produksjon og aktivitet. Det vises til at dataene på om enkeltbrukere bare analyseres for 28 dager om gangen, og at det ikke tilbys spesifikk informasjon om enkeltpersoners handlinger.

Til The Guardian sier en talsperson for Microsoft at Productivity Score er tilvalgsopplevelse som gir IT-administratorer innsikt om bruken av teknologi og infrastruktur.

– Innsikten er ment å hjelpe virksomheter med å utnytte teknologiinvesteringene sine på best mulig måte ved å adressere vanlige problemer som lange oppstartstider, ineffektivt samarbeid om dokumenter eller nettverksproblemer. Innsikten vises samlet over en periode på 28 dager, og tilbys på brukernivå slik at en IT-administrator kan tilby teknisk support og rådgivning, sier talspersonen.

Lovlig?

Christl mener at bruken av et slikt verktøy ikke vil være tillatt i de fleste EU-land, og i alle fall ikke i Østerrike og Tyskland.

Det bekreftes til dels av en jusekspert som tyske Heise har intervjuet:

– Funksjonalitet som bedrifter kan brukes til i detalj å undersøke arbeidspraksisen til de kontoransatte, krenker både de personlige rettighetene til ansatte, datavernet og – hvor det eksisterer – deltakelsesretten og -plikten til selskaps- eller personalrådet, sier Bertold Brücher i fagforbundet Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) til Heise.