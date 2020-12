Carplay-støtte og justerbart dataforbruk: Microsoft Teams får et lass nye funksjoner

Microsofts kommunikasjons- og samarbeidsplattform Teams har vokst seg stor og populær på relativt kort tid, og har for lengst tatt igjen hovedkonkurrenten Slack med solid margin. Nå har Microsoft kunngjort en ny, omfattende liste med forbedringer til tjenesten.

Blant de nye oppdateringene vil oppringningsvinduet nå by på kraftig utvidet funksjonalitet. Heretter vil brukeren kunne se både talltastaturet, oppringningshistorikken, voicemail og kontakter på samme sted.

Carplay-støtte

En annen vesentligoppdatering er at Teams nå får støtte for Apple Carplay, som altså innebærer at man benytter kontrollsystemet i bilen sin til å styre Microsoft Teams mens man er på farten – vel å merke dersom bilen din støtter Carplay, noe mange modeller nå gjør.

Carplay-støtten innebærer også at man kan bruke Siri til å ringe opp andre eller motta innkommende samtaler i tjenesten.

Microsoft har ellers lagt til en funksjon som lar brukere sette et tak på dataforbruket under Teams-samtalene, slik at man kan spare data mens man er på farten, eller dersom man befinner seg i et område med svak forbindelse i utgangspunktet.

Denne funksjonen skal komme på begynnelsen av nyåret og vil dukke opp et sted i innstillingsmenyen. Det ligger altså i kortene at kvalitet og funksjonalitet vil være begrenset mens man benytter lavadata-modusen – uten at Microsoft har redegjort for detaljene.

Veksling mellom mobil og PC

En annen funksjon som også skal lanseres tidlig neste år er muligheten til å kjapt og enkelt veksle mellom mobil- og PC-plattformen under samtaler. På denne måten kan man for eksempel starte en samtale på PC-en og fortsette på mobilen dersom man ser det nødvendig å flytte på seg midt i samtalen.

Blant øvrige oppdateringer kommer muligheten til å lagre samtale-opptak direkte i Onedrive eller Sharepoint. Microsoft hevder også at de skal få på plass et effektivt «spam»-filter i Teams, slik at man slipper uønskede oppringninger. Hvor godt denne fungerer gjenstår å se, men Microsoft sier funksjonen benytter «avanserte teknikker».

Alle detaljene om Teams-endringene finner du hos Microsoft.