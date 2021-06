Microsoft arrangerer Pride-tog i Minecraft

Microsoft samarbeider med Skogliv og Oslo Pride om å arrangere Pride-parade i Minecraft for dem som savner den årvisse tradisjonen med å kle seg i alle regnbuens farger og paradere nedover Oslos hovedgate.

Det digitale Oslo vil være pyntet i regnbuefargene, og deltakerne inviteres til å finne seg et flagg og bli med i paraden når den går lørdag kl. 15.

Arrangementet markedsføres som rullestolvennlig, digitalt og rusfritt.

Fortsatt en vei å gå

Microsofts Norges-sjef Kimberly Mathisen sier at vi fortsatt har en vei å gå når det gjelder mangfold og inkludering.

– Vi håper at denne feiringen blir en folkefest og at vi sammen kan bryte ned fordommer og heller samles om å øke kunnskapen og respekten for de rundt oss, sier Kimberly Mathisen.

Frode Tveit jobber i Microsoft, og er med på å arrangere Pride-paraden i Minecraft. Foto: Microsoft

Frode Tveit i Microsoft er med på å arrangere den alternative Pride-paraden. Han minner om at det er viktig at vi tenker mangfold og inkludering også med tanke på teknologien de utvikler.

– Vi må tørre å ta diskusjonen om etiske dilemmaer vi støter på. Teknologi kan brukes – og misbrukes. Det må vi ha et bevisst forhold til, sier Tveit.

Menneskerettigheter

Han kan bli oppgitt over at man stadig må ta gamle diskusjoner om igjen, men sier det går fort over:

– Internasjonalt er det enda mer viktig fordi det er land hvor mange mangler grunnleggende rettigheter, hvor det er forbudt å være skeiv og man blir hardt straffet. Det er viktig fordi vi ser at menneskerettigheter reverseres.

Tveit har også skryt til arbeidsgiveren:

– Det er fantastisk at Microsoft tilbyr forsikrings- og helseordninger for «skeive», der hvor det ikke er en del av hva det offentlige tilbyr. Det gjør meg så stolt!

Startet i New York

Pride feires til minne om Stonewall-opprøret i New York, da det oppstod gatekamper mellom politi og homofile etter at politiet ville gjennomføre en razzia på nattklubben Stonewall Inn. Opprøret, som startet i de tidlige morgentimene den 28. juni 1969, er senere sett på som opptakten til kampen for LGBT-rettigheter i USA.

I Norge har det vært arrangert Pride-parader under forskjellige navn siden 1982. Festivalen i Oslo er Norges største. Før korona var opptil 450.000 personer innom den ti dager lange festivalen.