Microsoft bekrefter masseoppsigelser

Innen 31. mars skal Microsoft ha kuttet 10.000 stillinger.

Toppleder i selskapet kaller kuttet vanskelig, men nødvendig.

Det kommer frem av et dokument sendt fra Microsoft til amerikanske myndigheter onsdag, som CNBC skriver om.

− Vi lever i en tid med vesentlige endringer, og når jeg treffer kunder og partnere, er det et par ting som er tydelig. Først og fremst, vi så at flere brukte mer penger på digitale løsninger under pandemien, nå optimaliserer de for å bruke mindre penger, skriver Satya Nadella, daglig leder i Microsoft, i dokumentet.

For det andre mener Microsoft at selskaper i alle bransjer er mer forsiktige både på områder der man kan regne med nedgangstider og på områder som allerede er i en nedgangstid, skriver han videre.

Kutter 10.000

Kuttet er på i underkant av 5 prosent av de ansatte og skal gjennomføres innen tredje kvartal i fiskalåret 2023. Det vil i Microsofts tilfelle si innen 31. mars 2022.

Onsdag morgen skrev mange medier at Microsoft forberedte seg på å kutte tusenvis av jobber. Da ville ikke Microsoft kommentere det de kalte rykter og spekulasjoner.

Heller ikke nå vil Microsoft Norge kommentere.

– Vi har ingen kommentarer på nåværende tidspunkt, svarer kommunikasjonssjef Karen Sylte Hammeren i Microsoft Norge i en SMS til Digi på spørsmål om kuttet vil berøre stillinger i Norge.

Hammeren viser til Microsofts eget blogginnlegg om kuttene, som inneholder den samme teksten som dokumentet Microsoft har delt med amerikanske myndigheter.