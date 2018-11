Microsoft Bing advarer mot svært populært åpen kildekode-program

Microsoft har gjentatte ganger blitt kritisert for å fremheve risikable søkeresultater i Bing til Windows-brukere som ønsker å laste ned Google Chrome. Mange har endt opp med skadevare i stedet. Fortsatt er det helt andre leverandører enn Googles egen Chrome-side som foreslås først når brukere søker etter uttrykk som «last ned chrome» eller «download chrome».

Denne uken har det oppstått et tilsynelatende nytt problem i Bing. Dersom noen søker etter den svært populære medieavspilleren VLC, får de ikke bare opp en bunke med annonsetreff først. Når brukeren etter hvert har greid å navigere seg forbi disse og ned til lenken til den offisielle leverandøren, VideoLAN, vises det en advarsel om at dette nettstedet kan være farlig.

Skadevare?

I advarselen foreslås det at brukerne velger et annet søkeresultat. I en forklaring det lenkes til, oppgis det at det har blitt funnet ondsinnet aktivitet på nettstedet.

I en twittermelding skriver VideoLAN at det virker som at Bing nå anser vlc-3.0.4-win64.exe som skadevare. Advarselen skal ha dukket opp den 25. november.

Bing advarer mot den originale VLC-siden, men ikke mot mylderet av uoffisielle nedlastingssteder. Skjermbilde: digi.no

Det understrekes av VideoLAN at den aktuelle programvarefilen ikke har blitt endret siden utgivelsen i august. Det har også blitt kontrollert at den fortsatt er korrekt signert.

VLC er for øvrig basert på åpen kildekode.

VideoLAN oppgir at organisasjonen ikke vet hva den skal gjøre for å løse dette, men det beste er nok å følge instruksjonene Microsoft oppgir på denne siden.

Ikke første gang

Uansett har saken begynt å få litt oppmerksomhet i amerikansk presse. Bleeping Computer skriver blant annet at lignende advarsler har blitt vist for VLC i Bing også for noen måneder tilbake.

Populær programvare som VLC kan bli misbrukt av ondsinnede til å spre skadevare. Derfor er det alltid best å laste ned programvaren direkte fra aktøren som faktisk lager den, slik at en kan være rimelig sikker på at den ikke har blitt tuklet med. Det Bing gjør nå, er å sende brukerne til helt andre og potensielt mindre seriøse aktører.

