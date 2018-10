Microsoft har fjernet falsk Chrome-annonse fra Bing

Det første mange gjør når de har fått seg en ny, Windows-basert pc, er å åpne Edge-nettleseren og laste ned Google Chrome. For mange er dette den eneste gangen de bruker Edge.

Microsoft skulle nok ønske at flere tok seg tid til å finne ut hva Edge har å by på – det er tross alt en moderne og anstendig nettleser. Men det er i utgangspunktet ikke noe problem å erstatte Edge med andre nettlesere til det aller mest i Windows 10.

Det som derimot har vært et problem, er at det ikke er Google Chrome mange ender opp med å laste ned, men en etterligning med uønskede egenskaper.

Annonser, ikke indekserte lenker

Når en søker etter Google Chrome i Edge, er det i utgangspunktet Microsofts søketjeneste, Bing, som leverer svarene. De tre-fire først treffene som vises, er annonser. Det er ikke noe uvanlig og gjøres ofte også hos Google – men tilsynelatende sjelden i forbindelse med å søke etter nedlastbar programvare.

Treffene hos Bing er markert som annonser, men på grunn av fonten og fargen som er brukt, er ikke markeringen særlig iøynefallende. Dermed er det fort gjort for mange å velge det første treffet som lover å tilby nedlasting av Google Chrome.

Fikk respons

Det har vært slik i flere år, men problemet fikk ekstra oppmerksomhet i forrige uke da en Twitter-bruker, Gabriel Landau, la ut en video som viser en annonse for Google Chrome hvor det er lagt mye flid i å få annonsen og nedlastingssiden til å se ut som om den er fra Google. I søketreffet står det at annonsen er knyttet til google.com-domenet, men klikket man på annonsen, ble man ledet til det nå ikke-fungerende domenet googleonline2018.com.

Advarselen som dukker opp dersom noen forsøker å åpne googleonline2018.com i blant annet Google Chrome. I Microsoft Edge får man ingen advarsel mot svindelnettstedet. Skjermbilde: digi.no

Brand new Win10 laptop. Attempt to install Chrome. Almost get owned with my very first action. Why is this still happening in 2018, @bing? Please explain. pic.twitter.com/uYJhu7xa9H

— Gabriel Landau (@GabrielLandau) 25. oktober 2018

Landau tagget i twittertråden noen av de mer kjente IT-skribentene i USA, og det bidro nok til at saken begynte å rulle.

Har fjernet annonsen

Etter hvert kom også Microsoft, gjennom Twitter-brukeren Bing Ads, på banen. I et svarinnlegg skriver Bing Ads at det å beskytte brukere mot ondsinnet innhold er noe som har høyeste prioritet hos Microsoft. Det opplyses at den aktuelle annonsen har blitt fjernet og at kontoen bak annonsen har blitt utestengt.

Det betyr ikke at det er Googles egen nedlastingsside som vises øverst i søkeresultatene i Bing når man søker etter for eksempel «Google Chrome» eller «download Chrome», noe Landau gjorde.

Skadevare?

Fortsatt må brukerne bla seg forbi en håndfull annonser, fra flere mer eller mindre ukjente nettsteder som håper på å oppnå en mengde annonsevisninger ved å lokke Bing-brukere til å komme til dem for å laste ned Chrome. I andre tilfeller har nettstedet mer ondsinnede hensikter og tilbyr en modifisert utgave av Chrome, eller i alle fall installasjonsverktøyet, noe som ofte fører til at pc-en i beste fall blir infisert med mild skadevare som «adware».

Hvorvidt Chrome-utgaven som man laster ned fra et alternativt nettsted er originalen eller ikke, er vanskelig å finne ut for de fleste. Og har man først fått lastet ned feil, kan det noen ganger være vanskelig å få ryddet skikkelig opp i ettertid. Ideelt sett bør man nok resette hele Windows-installasjonen for å være sikker på at ikke noe blir liggende igjen.

Det er bare ett sted brukerne kan være sikker på at de får en Chrome-utgave som ikke har blitt fiklet med, og det er hos Google selv.

Vær nøye med nettleseren

Det å være sikker på at nettleseren ikke er ondsinnet og spionerer mer på brukeren enn det leverandøren selv forteller at de gjør, har blitt veldig viktig.

Nettlesere brukes ikke lenger bare til å bla i nettaviser og personlige hjemmesider, men er for mange det viktigste verktøyet de har på pc-en. Mange taster inn mye fortrolig informasjon i dette verktøyet, og dette kan det være interessant for uvedkommende å fange opp.

En kan selvfølgelig diskutere om en nettleser fra Google er det beste valget, men det er uansett et bedre valg enn å bruke en Chrome-klone med ondsinnede egenskaper.

Etterlyser tiltak

Selv om Microsoft har fjernet den aktuelle annonsen, er det flere som stiller spørsmål ved at denne typen villedende annonsering ikke bare har vært mulig, men også har pågått i lang tid. Bleeping Computer omtalte dette i april i år. Digi.no omtalte dette i 2016, men da bare i et lite avsnitt nederst i en sak om Windows Store.

Landau spurte Bing Ads på fredag om hva som blir gjort for å hindre dette i framtiden, spesielt det at det ble oppgitt at annonsen var knyttet til google.com. Han har så langt ikke fått noe svar.

