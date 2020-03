Microsoft bringer Teams til forbrukere og døper om Office 365

Mandag kveld norsk tid presenterte Microsoft de nye planene for Office 365, altså abonnementsutgaven av selskapets Office-verktøy. Navnet Office 365 forsvinner og skal erstattes med Microsoft 365, et navn Microsoft til nå har brukt for en abonnementspakke som blant annet omfatter Enterprise-utgavene av Windows 10 og Office 365.

Fra den 21. april vil Microsoft 365 være det nye navnet på Office 365, som skal komme i ni ulike utgaver, for virksomheter i alle størrelser, samt for forbrukere. Det loves at pakkene vil koste det samme som før, men inkludere mer.

I går var det de to Microsoft 365-utgavene for forbrukere, Personal og Family, som fikk mest oppmerksomhet, selv om en del av det som ble presentert, nok også gjelder de profesjonelle utgavene. Blant annet loves det gradvis økning i bruken av kunstig intelligens, nettskybaserte opplevelser og rike innhold og maler.

Stavekontroll for weben

Blant det som kommer i tillegg til de velkjente Office-produktene, er Microsoft Editor. Dette er en videreutvikling av det som tidligere har vært kjent som Ideas i Word. Den skal ved hjelp av kunstig intelligens hjelpe brukerne med å skrive mer korrekt, ikke bare inne i Word, men også i webutgavene av Outlook og i helt andre webapplikasjoner, slik som Facebook og Gmail. Editor skal nemlig også tilbys som en nettleserutvidelse til i alle fall Chrome og Edge.

Microsoft Editor skal fra starten av støtte mer enn 20 språk. For øvrig er det slik at standardutgaven av Editor også vil være fritt tilgjengelig for alle med en Microsoft-konto. Microsoft 365-abonnementet gir tilgang til en mer avansert utgave, men også gratisutgaven støtter stavekontroll og grunnleggende grammatikk.

Cortana-støttet e-post

En annen nyhet i Microsoft 365 er Play My Emails, en Android-app som skal utnytte Cortana til å lese opp og holde brukeren oppdatert på e-postfronten, uten at brukeren behøver å bruke hendene. Inkludert er også ny søkefunksjonalitet basert på naturlige talespråk.

Mer personlig Teams

Microsoft kaller forbrukerutvidelsen av Teams for Teams for your personal life, eventuelt Teams for Home. Illustrasjonsfoto: Microsoft

Microsoft Teams har blitt tatt i bruk på ganske mange arbeidsplasser, men har begrenset med tilknytning til brukernes personlige liv. Det loves nå at Teams skal få ny funksjonalitet som gjør at brukerne kan holde kontakten med og samarbeide med familie og venner, gjennom blant annet gruppechat, videosamtaler, delte todo-lister, tildeling av oppgaver, koordinering av timeplaner, samt deling av bilder og video. Det skal også være egen funksjonalitet for deling av wifi-passord og kontoinformasjon.

Microsoft er ikke veldig konkrete på hvordan dette skal gjøres, utover å fortelle at dette er funksjonalitet som vil bli forhåndsvist i Teams-mobilappene i de kommende månedene. I mellomtiden henvises brukerne til å benytte Skype, som ifølge Microsoft har hatt 40 millioner daglige brukere i det siste, opp 70 prosent sammenlignet med i februar.

Til Techcrunch sier Yusuf Mehdi, Microsoft sjef for «Modern Life, Search and Devices», at Microsoft skal komme med en forbrukerversjon av Teams, uten at Skype skal forsvinne av den grunn.

Familiekontroll

Mobilappen Microsoft Family Safety. Illustrasjonsfoto: Microsoft

Inkludert i forbrukerpakkene Microsoft 365 er også Microsoft Family Safety, som framstår som et verktøy foreldre kan bruke for i større grad å holde øye med familiemedlemmene sine. Den gjør det mulig å administrere skjermtiden på tvers av Windows, Android og Xbox, samt begrense hva slags innhold som er tilgjengelig for barna. Verktøyet gjør det også mulig å se posisjonen til familiemedlemmene, samt bli varslet når de ankommer steder som hjemmet, skolen eller jobben. I tillegg kan den lage rapporter om kjørestilen til «uerfarne sjåfører».

Microsoft Family Safety skal gjøres tilgjengelig som en app til Android og iOS i løpet av noen måneder.

Microsofts norske side om Microsoft 365 finnes her.