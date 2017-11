Microsoft eksperimenterer med  færre vinduer og flere faner i Windows

Faner har vært en sentral funksjonalitet i alle vanlige nettlesere siden Internet Explorer til slutt fikk dette i 2007. Mange opplever det som mer ryddig å ha mange websider åpne på en gang i ulike faner, framfor i separate vinduer. Spesielt nyttig er det når man kan åpne opp nettleseren med akkurat de samme fanene åpne som da man lukket den. Da kan man enkelt fortsette fra der man slapp.

Sets

En slik mulighet kan også være nyttig også andre steder enn bare i nettleseren. Microsoft har begynt å utforske disse mulighetene og presenterte i går en løsning som trolig vil komme til Windows 10 til våren. Den kalles foreløpig for Sets, men dette er ikke det nødvendigvis det endelige navnet.

Med Sets vil en bruker som for eksempel jobber med et dokument i Word, kunne åpne en ny fane i Word-vinduet. I den nye fanen presenteres bruken for en slags startside med blant annet et søkefelt og en liste over mye brukte applikasjoner, tjenester og dokumenter. Kanskje brukeren har behov for noe opplysninger som er oppgitt i Wikipedia eller i et regneark. Da kan dette innholdet vises i denne nye fanen, som altså er en del av det samme vinduet som inneholder Word-dokumentet, tilsynelatende uavhengig av hvilken applikasjon som brukes til å innholdet i den nye fanen.

Arbeidslinjen på toppen av fanen vil reflektere hvilken applikasjon som egentlig er åpen i denne fanen. Er det for eksempel en webside som er åpnet i Edge, vil det blant annet vises et nettadressefelt nær toppen av fanen.

Klikker man på en lenke i for eksempel Word-dokumentet, vil også denne åpnes i en fane i det samme vinduet som Word-dokumentet.

Hvilke applikasjoner som fra starten av eller etter hvert vil ha støtte for Sets, er uklart. I videoen nedenfor demonstrerer Microsoft dette bare med noen av selskapets egne applikasjoner.

Dersom brukeren før eller senere har behov for å lukke vinduet med alle fanene, vil brukeren senere kunne åpne det opprinnelige Word-dokumentet og bli spurt om også resten av fanene skal åpnes.

Gjenåpning av faner med Windows 10-funksjonen Sets. Da blir man spurt om man vil åpne enkelte eller alle de fanene som tidligere ble åpnet sist man åpnet et gitt dokument. Dette gjelder også på tvers av datamaskiner, så lenge man er innlogget med den samme Microsoft-kontoen. Bilde: Microsoft

Dette skal bare være ett av flere mulige scenarier på tvers av både jobb og mer fritidspregede aktiviteter, uten at Microsoft så langt har utdypet dette.

Timeline

Medlemmer av Microsofts Windows Insider Program skal snart kunne begynne å teste denne funksjonen, sammen med Timeline-funksjonen, som Microsoft har blitt litt forsinket med.

Timeline skulle ha kommet i høstoppdateringen av Windows 10, men nå ser det ut til at den først kommer i mars.

Timeline er en visuell tidslinje hvor man kan hoppe tilbake i tid, til åpne applikasjoner, filer og websider som man tidligere har besøkt eller jobbet med, for å fortsette som om ingenting har skjedd i mellomtiden.

Ikke overraskende vil det være en viss integrasjon mellom Timeline og Sets, slik at man for eksempel kan gå tilbake og åpne fanesettet som man jobbet med for noen måneder siden.

