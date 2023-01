Microsoft planlegger å kutte fem prosent av arbeidsstokken, det tilsvarer 11.000 ansatte.

Det skriver Reuters etter at Sky News tirsdag kveld meldte at giganten «forbereder seg på å økse ned tusenvis av jobber».

Har Skys kilder rett, stiller Microsoft seg i rekken av tek-giganter som gjør store kutt i staben for å spare penger. Meta, Salesforce, Twitter og Amazon har alle gjort store kutt de siste månedene.

Bloomberg rapporterer at de ikke klarte å finne ut hvor store oppsigelser det er snakk om, men at oppsigelsene trolig ville ramme «en rekke utviklings-avdelinger» og at de ville være betydelig større enn tidligere kutt Microsoft har gjort.

Microsoft har ønsket ikke å kommentere saken til Reuters.

−Kommenterer ikke på rykter og spekulasjoner

Heller ikke Norgeskontoret vil svare om Sky-saken.

– Vi kommenterer ikke på rykter og spekulasjoner, sier kommunikasjonsdirektør Karen Sylte Hammeren i Microsoft Norge til Digi.

Kutt etter store investeringer?

Til tross for nedgangstider har Microsoft nylig gjort store investeringer, både i metavers og AI-teknologi.

Tidligere i år kom meldinger om at Microsoft vurderer å kjøpe seg kraftig opp i OpenAI, selskapet bak den virale ChatGPT. Et oppkjøp som kan ha en prislapp på oppunder 290 milliarder norske kroner.

Oppkjøpet av Activision, for cirka 678 milliarder norske kroner, kan imidlertid støte på problemer med konkurranselovgivningen i EU.