Microsoft fornyer velkjente apper i Windows 11

Når Windows 11 kommer utpå høsten en gang, er det ikke bare det underliggende operativsystemet Microsoft har fornyet, men også mange av de medfølgende appene og verktøyene. De tre første av disse fornyede appene blir nå tilgjengelige i testutgaver av operativsystemet.

Det dreier seg om utklippsverktøyet, kalkulatoren og appen for e-post og kalender.

Utklippsverktøyet

Det ser ut til at de største endringene gjøres i utklippsverktøyet Snipping Tool. Ifølge Microsoft dreier det seg om en helt ny app hvor funksjonaliteten fra dagens Snipping Tool og Snip & Sketch slås sammen.

I praksis vil funksjonaliteten i dagens Snipping Tool videreføres, men med ny design og noe ny funksjonalitet. Blant annet vil tastatursnarveien Win + Shift + S, som i dag brukes av Snip & Sketch, tilordnes Snipping Tool. Verktøyet skal også få en ny side for innstillinger.

Verktøyet vil i alle fall kunne brukes til å lage bilder av rektangulære områder på skjermen, skjermbilder med fritt format samt enkeltvinduer og hele skjermen. Bildene legges som i dag på utklippstavlen, hvor det deretter vil bli flere redigeringsmuligheter enn i dag.

Kalkulatoren

Microsoft er tydelig forsiktige med å gjøre store endringer i et mye brukt verktøy som kalkulatoren. Den største endringer er at kalkulatoren nå har blitt skrevet om i C# og at alle kan bidra med forbedringer til den på Github.

Tilsynelatende er den eneste nyheten brukerne eventuelt vil merke, en ny temainnstilling for mørk eller lys modus, slik at dette kan velges uavhengig av temaet i operativsystemet.

E-post og kalender

Dersom det er noe nytt i denne appen, bortsett fra avrundede hjørner og andre visuelle tilpasninger til Windows 11, inkludert valg av tema, holder Microsoft tyst om dem. Verktøyet støtter også i dag e-post- og kalendertjenester fra blant annet Microsoft, Google og Yahoo.