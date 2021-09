Sjekk om PC-en din kan kjøre Windows 11

Windows 11 rulles ut 5. oktober. Er du interessert i å være tidlig ute, bør du før den tid finne ut om PC-en din faktisk kan kjøre Windows 11. Den nye versjonen av operativsystemet har som kjent fått en rekke nye systemkrav, og noen av dem kan være litt mer kryptiske enn andre.

Om PC-en din vil kunne støtte Windows 11 fullt ut, kan du sjekke med verktøyet PC Health Check, som nå foreligger i ny utgave. Ikke bare er det nå tilgjengelig for alle – ikke kun for dem som deltar i Insider-programmet – men det vil nå også fortelle deg hvorfor PC-en din ikke kan kjøre Windows 11 og komme med forslag til hva du kan gjøre med det.

Du kan laste ned PC Health Check herfra.

Mye kritikk allerede før lansering

Microsoft har høstet kritikk fra en rekke kilder, blant annet fordi PC Health Check-resultatet var vanskelig å forstå og kun var tilgjengelig for medlemmer av Insider-programmet. Dette vil forhåpentligvis bedre seg noe med denne siste oppdateringen, men det er også andre problemer som ligger og lurer.

For eksempel har Microsoft gjort det langt vanskeligere enn før å endre standardnettleser fra sin egen Edge til for eksempel Chrome, Firefox eller Opera, for å nevne noen av alternativene. Der man før kunne angi en gang for alle at alle filtyper og protokoller skulle åpnes i angitt nettleser, må man i Windows 11 – i alle fall i betautgaven – angi alle sammen hver for seg.

Prøve Windows 11 før lansering?

Det er nå enklere å teste Windows 11, fordi du ikke lenger trenger å oppgradere fra Windows 10.

Du trenger heller ikke nødvendigvis å prøve Windows 11 for å prøve Windows 11, pussig nok. Du kan for eksempel prøve en Linux-distro som er laget for å etterligne Windows 11, men vær oppmerksom på at fullversjonen koster penger.

Dette skjer om PC-en din ikke oppfyller Windows 11-kravene.