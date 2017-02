Microsoft forsøker å vekke ny interesse for Universal Windows Platform

Microsoft fant det i går nødvendig å minne Windows-utviklere på at selskapets Universal Windows Platform (UWP) er noe å bry seg om. Dette skjedde under selskapets Windows Developer Day, som det finnes opptak fra her.

I utgangspunktet var temaet for dagen de kommende nyhetene i Windows 10 Creators Update, men ifølge blant annet ZDNet og VentureBeat, skal det meste ha handlet om UWP. Mye tyder på at utviklernes interesse for UWP, som i utgangspunktet innebærer at applikasjoner kan kjøres på tvers av ulike Windows-plattformer, så langt er begrenset.

I sin hovedtale skal Kevin Gallo, sjef for Microsofts utviklerplattform, ha fortalt at Windows 10 Creators Update inkluderer mer enn tusen forbedringer knyttet spesifikt til UWP.

Fordelene

– UWP er den beste plattformen for PC-en, sa Gallo ifølge ZDNet. Han begrunner dette med at applikasjonene leveres gjennom Windows Store, noe som skal gjøre installasjon og oppdatering sikrere og mer pålitelig enn når applikasjonene installeres og oppdateres på den tradisjonelle måten.

Noe av det som kan være årsaken til at Microsoft nå øker innsatsen for å få utviklere til å lage UWP-apper, er det som har kalles Windows 10 Cloud, som framstår som en Windows RT-lignende lettvektsutgave av den ordinære Windows 10. Helt offisiell er ikke denne utgaven ennå, men en tidlig utgave skal ha blitt lekket på nettet. Denne Windows-versjonen etter alt å dømme bare kunne kjøre UWP-apper.

Men også andre plattformer som Microsoft satser på, inkludert VR-enheter, skal avhenge av UWP-apper.

Med det kommende Windows 10 Creators Update SDK-et (Software Development Kit) skal mange opprinnelige Win32- og .NET-programmeringsgrensesnitt gjøres tilgjengelige også via UWP.

Veikart og dokumentasjon

Microsoft kom med flere kunngjøringer i går. Det ene er et veikart over kommende funksjonalitet i Windows Platform. Microsoft har lenge tilbudt noe tilsvarende til Edge, men nå kan man også se utviklingsstatusen til kommende Windows Platform-funksjonalitet på denne siden.

En annen nyhet er at Microsoft har samlet all teknisk informasjon om selskapets produkter på ett og samme sted, docs.microsoft.com. Selskapet kunngjorde riktignok disse planene allerede i fjor sommer.

Blant de øvrige nyhetene Microsoft kom med, er egne SDK-er for integrasjon av ulike typer Windows-applikasjoner med Google Analytics og Facebook. Dessuten avduket Microsoft det som kalles for Project Rome, som blant annet skal gjøre det enklere å fjernstyre funksjonalitet i Windows-enheter fra Android-apper.

