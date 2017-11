Microsoft forsterker satsingen på åpen kildekode-teknologi i nettskyen

Microsofts årlige, virtuelle utviklerkonferanse, Connect(), starter nå i ettermiddag. Der vil selskapet blant annet avduke en rekke nyheter for utviklere.

Flere av nyhetene er knyttet til Microsofts satsing på kryssplattformbruk av Azure og selskapets voksende fotavtrykk blant åpen kildebaserte teknologier. Flere av disse nyhetene dreier seg om «previews», altså muligheten til å teste tjenester som ennå ikke er klare for lansering.

Apache og MariaDB

Blant nyhetene i denne omgang er at Microsoft har blitt medlem av MariaDB Foundation. Som en følge av dette skal databasesystemet MariaDB etter hvert bli en offisiell og administrert tjeneste i Azure, på lik linje med MySQL og PostgreSQL.

Sammen med grunnleggerne av Apache Spark har Microsoft designet tjenesten Azure Databrick, som skal bli en Apache Spark-basert analyseplattform som skal være svært enkel å ta i bruk. Tjenesten skal være tett integrert med en rekke andre Azure-tjenester.

Dette inkluderer Azure Cosmos DB, en globalt distribuert databasetjeneste som gir tilgang til dataene via flere ulike programmeringsgrensesnitt (API-er). Nytt er det at dataene snart også skal bli tilgjengelige via API-ene til Apache Cassandra, som dermed vil bli tilbudt som en tjeneste i Azure.

Maskinlæring, IoT og DevOps

Microsoft kom også med flere andre Azure-nyheter som ikke er spesielt knyttet til åpen kildekodeteknologi.

Den ene kalles for Azure SQL Database Machine Learning services. Denne skal gjøre det mulig å bruke R-modeller inne i SQL Database for å utvikle og trene modeller i Azure Machine Learning.

Microsoft skal også tilby en forhåndstitt på Azure IoT Edge, som skal gjøre det enklere å bruke kunstig intelligens og avansert analyse i tilknytning til IoT-data (Internet of Things).

Microsoft hadde samlet en rekke av selskapets teknologiledere under pressekonferansen. Fra venstre Kevin Scott (teknologidirektør), Rohan Kumar (direktør databasesystemer), Lance Olson (partnerdirektør Cloud AI Platform), Julia Liuson (visepresident utviklerverktøy og -språk), Scott Guthrie (visepresident nettsky og enterprise) og Frank X. Shaw (visepresident kommunikasjon). Microsoft

Den siste av de nye Azure-tjenestene er Azure DevOps Projects, som skal gjøre det mulig for utviklere å sette opp Git-repositorier og alt som behøves til automatisk bygging og utrulling av applikasjoner, ved hjelp av noen få museklikk.

Visual Studio

En helt ny funksjonalitet som skal vises fram i dag, er Visual Studio Live Share. Denne skal gjøre det mulig for utviklere å dele prosjekter og kode sammen, uten å måtte sitte foran den samme skjermen eller i samme lokale. Ifølge Frank X. Shaw, Microsofts kommunikasjonsdirektør, er dette første gang utviklere tilbys ekte, sanntids samarbeidsløsning.

Microsoft har for øvrig valgt å døpe om Visual Studio Mobile Center til Visual Studio App Center. Denne nye nettskytjenesten er nå offisielt tilgjengelig. Microsoft lover at tjenesten skal øke produktiviteten til app-utviklere ved tilby blant annet automatisert testing, distribusjon og overvåkning av apper, uavhengig av om de lages med Objective-C, Swift, Android Java, Xamarin eller React Native.

