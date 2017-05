Norsk utvikler: – Azure IoT Edge kommer til å revolusjonere sensormarkedet

SEATTLE (digi.no): Mens onsdagens keynote på Build rettet seg mer eller mindre bare mot utviklere, handlet torsdagen om konsumentene.

Windows 10 Fall Creators Update ble lansert, og Microsoft har bestemt seg for at det skal bli lettere å jobbe på tvers av dagens plattformer. Den største overraskelsen var likevel at Itunes nå kommer til Windows Store.

Microsoft snur seg sakte, men sikkert rundt

Teknologigiganten har sakte, men sikkert snudd seg rundt og gjennomgår nå et hamskifte. Selskapet ønsker nå å fremstå som en tilrettelegger for alle plattfomer. Det viste Microsoft også på onsdag da de lanserte Visual studio for Mac.

– Lanseringene har ikke gitt meg den helt store wow-faktoren enda. Jeg har bitt meg merke i at Microsoft blir en leverandør som ønsker å bygge en plattform for fremtiden. Dette er bare en forlengelse av en reise de har vært på en god stund. Der både Apple og Google er svært fokusert på egne tjenester og produkter, prøver Microsoft nå å være den som ligger til rette for alle. Noe jeg synes er veldig spennende, og sett fra mitt ståsted mener jeg det er ganske unikt.

Det sier Peter Lillevold, programvarearkitekt og sjef for utviklergruppa i sensorfirmaet 4subsea til digi.no.

– Skjønt at de ikke bare kan gjøre sin greie

Det norske service- og teknologifirmaet holder til i Asker og Bergen.

Selskapet leverer tjenester til olje- og vindkraft-industrien gjennom sensorteknologi.

Peter Lillevold jobber som sjef for utviklergruppa i sensorfirmaet 4subsea. Han mener vi nå begynner å se konturene av et nytt Microsoft . Foto: Martin Braathen Røise

– Nå kan du installere Linux på Windows-maskinen din. Itunes kommer til Windows Store. Du kan kjøre alle de universelle Windows-appene på alle plattformer. Microsoft har skjønt at de ikke lenger bare kan gjøre sin egen greie, og bare være på én plattform. Fra et utviklerperspektiv er det veldig positivt, da vi ikke lenger blir låst. For ti år siden var det veldig liten frihet, men nå kan vi utvikle og levere tjenester til det meste som rører seg.

Det norske selskapet leverer blant annet sensorteknologi til Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen. Der er det ekstremt viktig at oljebrønnene overvåkes 24 timer i døgnet, sju dager i uken for å holde produksjonen lønnsom.

Azure IoT Edge En løsning som skal gjøre det mulig for IoT-enheter å benytte skytjenester, prosessere data i tilnærmet sanntid, samt kommunisere med sensorer og andre enheter tilkoblet dem – selv om de ikke nødvendigvis er kontinuerlig tilkoblet nettet. Enhetene kan prosessere data lokalt når de ikke er på nett, uten at man mister mulighet til å fjernkonfigurere og administrere dem.

Mest begeistret for Azure IoT edge

Det gjøres ved å overvåke brønnene med autonome sensorer.

Derfor er det heller ikke så rart at Lillevold er mest begeistret for hva som skjedde på dag èn av utviklerkonferansen.

Programvarearkitekten er spesielt gira på Azure IoT Edge. Han mener tjenesten på sikt kommer til å revolusjonere sensormarkedet.

– Å samle inn data er veldig viktig for oss. Derfor er det veldig gøy at Microsoft tar dette på alvor, og lar oss strømme data rett ut i nettskyen. Det å kunne bruke maskinlæring til å kikke på strømmene med data, gjør at vi kan bygge vår ekspertise inn mot algoritmer-feltet. I praksis betyr det at vi kan gi kundene våre raskere svar på hendelser som oppstår ute i produksjon.

(artikkelen fortsetter under)

Flere dager med sol er ganske unormalt i Bill Gates' fødeby Seattle, men utrolig nok har det vært tre fine soldager i byen på rad. Først torsdag kom regnværet. Det har ikke vært så mange dager med fint vær på rad på mange år, opplyser lokale innbyggere til digi.no. Her utenfor hovedinngangen til Washington Convention Center, hvor Microsoft Build i disse dager trekker tusenvis av utviklere fra hele verden til fiskebyen som ligger nordvest i staten Washington. Foto: Martin Braathen Røise

Mer responsive sensorer

Lillevold forteller at flyten av informasjon gjennom Azure IoT Edge vil sørge for sensorteknologien vil bli mer responsiv.

For 4subseas del er det svært viktig å få dataene som genereres fra sensorene så fort inn i skyen som mulig. Mer responsive data vil nemlig sørge for at produksjonen i for eksempel en oljebrønn blir mer stabil og lønnsom.

Programvarearkitekten mener tingens internett-løsningen til Azure vil gjøre at innsamling av sensordata kommer til å både blir raskere og mer effektivt.

CosmosDB er et stort steg for databaser

– På sjøen har vi ikke tilgang til nett hele tiden. Det å kunne gjøre mer med datane der ute, kommer til å bli veldig interessant. Å automatisere mer og gjøre alt mer enhetlig er veldig kult. Vi kan for eksempel bygge opp teknologien i skyen, for så å laste inn den nye funksjonaliteten i sensorene ute i felt.

4subsea-mannen er også veldig begeistret for databasen CosmosDB.

Fordelen med databaseløsningen er at dataene kan skaleres og replikeres etter behov.

Nok en stappfull sal på Washington Convention Centre. Denne gangen fortelles det om mulighetene Azure gir for bedrifter som velger helt å droppe infrastrukturen, for så satse på skyen. Sesjonen ble rammet av dårlig nett, og stort sett alle demonstrasjonene feilet på grunn av nettproblemene. - Hvem faen trenger vel skyen, når vi kan kjøre lokalt! ropte sesjonsholder og seniorutvikleren fra Microsoft til latter fra salen. Foto: Martin Braathen Røise

– Det har ikke vært trivielt å replikere databaser på ulike lokasjoner rundt om i verden tidligere. Med CosmosDB blir det mye enklere å spre databasedata over flere lokasjoner. Nå kan vi si at databasene våre skal være tilgjengelig i Europa, USA og Asia. SQL har vært funksjonalitet i Azure lenge, men vi har fortsatt hatt utfordringene med at databasedataene ligger på bare ett, eller kanskje to datasentre. CosmosDB eliminerer disse begrensningene, forklarer han.

Ekstremt verdifullt å prate med folka bak teknologien

Lillevold reiser i år alene på Build, men det mener han det er verdt. Spesielt med tanke på det faglige utbyttet programvarearkitekten føler han sitter igjen med.

– Å kunne prate med teknologene her direkte, er en av de tingene som gir mest utbytte for vår del. Dette er ikke folk man kommer så tett på i hverdagen ellers. Det å kunne huke tak i disse menneskene når det passer meg, er veldig verdifullt og kult.

Selv om det faglige er svært viktig, mener Lillevold det er minst like viktig å kunne diskutere strategi med folka på gulvet hos Microsoft.

– I går snakket jeg med de som bygger Times Series Insight-tjenesten til Azure. Den er nå ute i en prøveversjon. Å hele tiden vite hva som skjer av teknologiutvikling er viktig for oss. Fordi da vet at vi ikke trenger å bygge løsningene selv. Det gjør at vi kan styre strategien vår etter løpet som Microsoft legger opp, og på den måten spare både penger og ressurser.